Çaycılık yaparak iki kızını okutan anne üniversite okuyacak

Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Sevim Yakar, 17 yıl önce çay ocağı açarak iki kızını üniversite okuttu. 2004 yılında Turgutreis Mahallesi'nde açtığı çay ocağını işleten güçlü anne Yakar, kızları Serap Karadağ (32) ve Sinem Balaban (24)'ın meslek sahibi olmaları için canla başla çalıştı.

Büyük kızı Serap Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Bölümü'nden, küçük kızı Sinem ise Kandıra Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olarak hayata atıldı. Yaklaşık 12 yıl çaycılık yaparak çocuklarını okutan Sevim Yakar bu kez kendisi üniversite okumak için eğitimini hızlandırdı.

Bodrum Belediyesi çağrı merkezinde görev yapan anne Yakar, “Çok zorluklar çektim çocuklarımın eğitiminin bir gün aksamaması için ne gerekiyorsa yaptım. Her anne de mutlaka yapar. Çocuklarım da gayretlerimizi boşa çıkarmadı. Onlar üniversite okudu meslek sahibi oldu, ben de belediyede çalışıyorum. Ama mutlaka üniversiteyi okumak istiyorum. Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitime muhtaç olan ailelere destek olmak en büyük amacım” dedi.

FEDAKAR ANNEYE ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR

Serap Karadağ Bodrum Belediye Meydanı'nda annesi Yakar'a çiçekler vererek teşekkür etti. Karadağ “Annemin bizim için yaptığı fedakarlıkları unutmamız mümkün değil. Ben ve kardeşim ikimiz de başka illerde okuyup hayata atıldık. Bizi bir gün mağdur bırakmadı. Kardeşim Kocaeli'nde yaşıyor. Yaşımız büyüdükçe annemizin bizim için yaptıklarının önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bizleri okuttu şimdi kendisi üniversiteye hazırlanıyor” dedi.