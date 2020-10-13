Çaygören Barajı alarm veriyor

Balıkesir'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı kurudu. Su seviyesi yıllar sonra ilk defa yüzde 22 seviyesine kadar düştü.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı’nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı-Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın sebebi yağışların az olması ve kışın kar yağmaması.

Suların Sındırgı bölgesinde çok azaldığı, 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü.

Pürsünler, Çaltılı kıyıları, Çaygören mevkiinin karşı kıyılarından Hisaralan bölgesine kadar olan alan tarlaya döndü.

SU ÇEKİLİNCE ÇÖPLER ORTAYA ÇIKTI

Baraja sürekli balık tutmaya gelen ve gördüğü manzara karşısında şaşıran Mustafa Çelik, “10 yıldan beri baraja balık tutmaya geliyoruz. Bugüne kadar hiç bu kadar kurak görmedim. Önceden buralara arabayla giremezdik. Aynı zamanda barajın içinde görmüş olduğumuz gibi pet şişeler, çöpler dolmuş. Piknik yapmaya geldiğimizde lütfen çöplerimizi burada bırakmayalım. Şu an ki durum gerçekten çok üzücü” dedi.

12 yıldır Çaygören Barajı çevresinde lokanta işletmeciliği yapan Tuğba Kahveci ise, “12 yıldır barajımızı hiç bu şekilde görmedik. Bu köyde doğduk, büyüdük. Yağmur, kar yağmazsa baraj mümkün değil dolmaz” diye konuştu.

“BARAJ DOLMAZSA ÇİFTÇİNİN İŞİ ZOR”

Baraj dolmazsa çiftçinin işinin zor olduğunu belirten Musa Yılmaz ise, “Suyumuz bu sene iyice çekildi. Ben bildim bileli fazla su oluyordu burada, ama bu sene eksildi. Buraya inmemiz mümkün değildi. Şimdi arabalarla bile iniyor insanlar. Dolmazsa çiftçimizin işi zor” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor. Ancak barajda kuraklık yaşanması çiftçileri olumsuz etkiledi. (İHA)

