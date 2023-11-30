Çekim sırasında denizde kaybolan model panik yaşattı

Instagram'da "Rus Kate" lakabıyla tanınan bir model, okyanus çekimi sırasında denize sürüklenince nasıl kaçacağını şaşırdı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Palos Verdes şehrinin kıyısında moda çekimi yapan Kate Loshkareva isimli model, poz verirken büyük bir dalganın kendisini kapıp götürmesiyle zor anlar yaşadı.

Yaşadıklarına esprili bir şekilde yaklaşan Kate, süper model Bella Hadid gibi davranmaya çalıştığını ancak dalga yüzünden sürüklenmesinin ardından “Titanik’teki Jack gibi olduğunu” söyledi.

Fotoğraflara göre Kate, büyük bir dalgayla dengesini kaybederek kayalardan suya düşmeden önce uzun mavi bir elbiseyle poz verirken görülüyor. Kayalara tutunmaya çalışıyor ama sonra gözden kayboluyor.

Çekimi yapan fotoğrafçı arkadaşı da, modelin zarar görmeden ortaya çıkmasından önce polisin çağrıldığını ve bir helikopterin olay yerine geldiğini anlattı.

Fotoğrafçı Shayla Welch, modelin mağaraya sürüklendiğini söyleyerek “Kate mağaradan hiçbir zarar görmeden sürünerek çıktı. Küçük çizikleri vardı. Korkunçtu” diye konuştu.

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