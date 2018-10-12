Çekimler için İstanbul’dan 100 kişilik ekip getirildi
TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim'de en büyük prodüksiyonun gerçekleştiği 41. bölüm Cumartesi günü ekrana geliyor. Yayınlanacak olan yeni bölümde sahneler için İstanbul'dan 50 kişilik bir mehteran takımı, çok sayıda dublör ve eğitilmiş at getiren Staff Film'in yapımcısı “İzleyenlere 41 kere maşallah dedirteceğimiz bir bölüm hazırladık” dedi.
SETTE KEYİFLİ VAKİT
Köy meydanına dev bir düğün alanı kuran yapım ekibi Muğla halkından da büyük ilgi görüyor. Sete gelip çekimleri izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen oyuncular düğün sahnelerinde dizi hayranlarını da çekimlere dahil ederek keyifli vakit geçiriyorlar.