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Çekimler için İstanbul’dan 100 kişilik ekip getirildi
Çekimler için İstanbul’dan 100 kişilik ekip getirildi
Yaklaşık 12 gündür çekimleri süren ve 3 düğün sahnesinin aynı anda çekildiği Kalk Gidelim setinde hummalı çalışmalar devam ediyor.
Yaşam 12 Ekim 2018 - 10:45

TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim'de en büyük prodüksiyonun gerçekleştiği 41. bölüm Cumartesi günü ekrana geliyor. Yayınlanacak olan yeni bölümde sahneler için İstanbul'dan 50 kişilik bir mehteran takımı, çok sayıda dublör ve eğitilmiş at getiren Staff Film'in yapımcısı “İzleyenlere 41 kere maşallah dedirteceğimiz bir bölüm hazırladık” dedi.

SETTE KEYİFLİ VAKİT

Köy meydanına dev bir düğün alanı kuran yapım ekibi Muğla halkından da büyük ilgi görüyor. Sete gelip çekimleri izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen oyuncular düğün sahnelerinde dizi hayranlarını da çekimlere dahil ederek keyifli vakit geçiriyorlar.
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Son güncelleme: 12:05 - 12.10.2018

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