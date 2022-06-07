Çekirge istilasına karşı iki bin hindi

Antalya'nın Eynif Yaylası çekirge istilasına uğradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi doğaya zarar veren kimyasal ilaçlar yerine çobanlara 2 bin hindi dağıtarak biyolojik mücadele başlattı.

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Antalya’nın yılkı atlarıyla ünlü İbradı ilçesindeki Eynif Yaylası çekirge istilasına uğradı. 1500’ü aşkın yılkı atının yaşadığı yaylada, çobanların hayvanlarını otlattığı 20 bin dekarlık mera alanının özellikle 9 bin dekarlık kısmı neredeyse tamamen çekirgeyle kaplandı.

Bu gelişme üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kimyasal ilaçlar kullanılarak doğaya zarar verilmemesi için biyolojik mücadele yöntemi olarak bölgedeki çoban ailelerine çekirgeleri tüketen hindi dağıtımı yapıldı.

Çobanlık yapan aileler, önceki yıllarda da yaz aylarında birçok kez yaşanan çekirge istilası nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ağır ilaçlama yapıldığını, bu ilaç kalıntılarının hem çevreye hem hayvanlarına zarar verdiğini anlattı. Bu yıl ilk defa denenecek hindilerle, çekirgelere karşı biyolojik mücadele yöntemi uygulanacak.

“60 ÇOBANA HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ”

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı yüksek ziraat mühendisi Seda Özel, 1500’den fazla yabani yılkı atı, 6 binden fazla büyükbaş, 2 binden fazla küçükbaş hayvanın otlatıldığı bölgede 183 çoban ailesinin geçimini hayvancılıktan sağladığını söyledi.

Özel, “Bu sebeple Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, doğaya zarar verecek kimyasal mücadele yerine, doğaya uyumlu biyolojik yöntemi belirledik. Geçen yıl bu çekirgeler yüzünden ot kalitesi ve veriminde ciddi düşüş olduğu için belediye tarafından 4 defa ek yemleme yapmıştık” dedi.

1 metrekarede 120 civarı çekirge hesaplandığını, 9 bin dekar toplamı düşünüldüğünde, mera alanının milyarlarca çekirgeyle kaplanmış olduğu anlamına geldiğini belirten yüksek ziraat mühendisi Özel, “Merayı kaplayan milyarlarca çekirge sorununu en asgari düzeye çekmek için hindi projesi geliştirildi. Proje kapsamında önce sorunlu bölgelerdeki 60 çobana hindi yetiştiriciliği eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan çobanlara 2 bin hindi dağıtımı yapıldı. Ormana ve Başlar mahallelerine bağlı olan bu mera alanlarında muhtarlar ve yöre halkıyla iş birliği içerisinde bu çalışmalar gerçekleşti” bilgisini paylaştı.

Hindilerin bölgeye adaptasyonu ve alıştırılması aşamasında kullanılmak üzere çobanlara 30 ton yem desteğinde bulunduklarını anlatan Özel, “Hindiler, 1 haftalık bölgeye adaptasyon süreci sonrasında meraya salınacak. Hem çekirge hem de kene mücadelesinde etkili olmasını bekliyoruz. Parazit mücadelesinin yanı sıra hindi gübresinin de mera otlarının gelişimine katkısı olacak. Organik beslenen bu hindilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra üreticiden satın alınması ve tüketiciye sağlıklı ürün temini anlamında da katkısı olacak” diye konuştu.

Özel, istilacı çekirgelere karşı bölgede alternatif ürün olan hindi yetiştiriciliğini de benimsetmek istediklerini ifade etti. (DHA)