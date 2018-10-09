Celal Şengör’den ‘seks hayatımı sormayın’ yanıtı

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Ekşisözlük adlı mikro blog sitesinin ünlü isimlerle gerçekleştirdiği üye sohbetlerinden birine katılan Celal Şengör’ün aşk hayatı sorusuna verdiği yanıt kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

“SEKS HAYATIMI SORMAYIN”

“Merhabalar, aşk hayatınız, hayatınız boyunca nasıl gitti ve şu an nasıl gidiyor” sorusuna yanıt veren Şengör bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Çok güzel bir soru bu çünkü hayatım boyunca çok iyi gitti. Çok sevdiğim bir kadınla evlendim, bugün olsa yine aynı kadınla evlenirim, aynı aşk devam ediyor, çok sevdiğim bir mesleğim var, meslek aşkım da aynen devam ediyor, dolayısıyla aşk hayatım bayağı iyi, bayağı mutluyum yani. Tabii seks hayatımı sormayın; belli bir yaştan sonra o azalıyor, o da normal.”