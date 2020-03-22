Cem Boyner isyan etti!

İş adamı Cem Boyner, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla corona virüsü ile mücadale kapsamında yeterince özveride bulunmayan ve adeta tehlikeye umursamazca bakan insanlara isyan etti.

Pek çok işletme corona virüsü ile mücadele kapsamında kepenk indirirken, insanların sıcak havayı görünce sokağa çıkmasını ve adeta hiçbir şey yokmuşçasına gündelik hayatına devam etmesini anlamlandıramayan Cem Boyner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini ortaya koydu. ‘Olacak şey değil’ şeklinde bir not paylaşan Boyner sonrasında şunları yazdı:

“Kabul edemiyorum! Sevgili Herkes,

Tüm sağlıkçılar risk altında bizler için çırpınıyorlar. Sayısız işyeri, sizlerin ,ailelerinizin ve müşterilerimizin sağlığını düşünerek ,salgının hızını yavaşlatabilmek için kapandı. Sadece Boynergrup içinden 7000 kişi evine kapandı. Boşuna yapılmış olmasın bu fedakârlık…

Ailenize, dostlarınıza, sokağa çıkan herkese anlatın, bu bir tatil değildir, aile büyüklerini ziyaret fırsatı hiç değildir, piknik ve gezinti zamanı da değildir, hatta geniş sofralarda misafir buluşması da değildir. Evlerde kendi başınıza sabırla salgının hızını kesme zamanıdır.Bu gerçeği görmemek ve gereği gibi davranmamak hiç kimseye değilse, sağlığınız için cephenin en önünde savaşan sağlık ordusuna ayıptır, günahtır.”