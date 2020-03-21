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Cem Boyner’den sokağa çıkanlara tepki
Cem Boyner’den sokağa çıkanlara tepki
Ünlü iş insanı Cem Boyner, corona salgını nedeniyle yapılan bütün uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sert tepki gösterdi.
Yaşam 21 Mart 2020 - 21:06

Boyner, Instagram’dan yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı ve “Kabul edemiyorum” dedi.

Boyner’in paylaşımı şöyle:

“Kabul edemiyorum!!!

Sevgili Herkes,

Tüm sağlıkçılar risk altında bizler için çırpınıyorlar..

Sayısız işyeri, sizlerin ,ailelerinizin ve müşterilerimizin sağlığını düşünerek ,salgının hızını yavaşlatabilmek için kapandı.

Sadece Boynergrup içinden 7000 kişi evine kapandı. Boşuna yapılmış olmasın bu fedakârlık..Ailenize, dostlarınıza, sokağa çıkan herkese anlatın ,bu bir tatil değildir, aile büyüklerini ziyaret fırsatı hiç değildir, piknik ve gezinti zamanı da değildir, hatta geniş sofralarda misafir buluşması da değildir. Evlerde kendi başınıza sabırla salgının hızını kesme zamanıdır.Bu gerçeği görmemek ve gereği gibi davranmamak hiç kimseye değilse,sağlığınız için cephenin en önünde savaşan sağlık ordusuna ayıptır, günahtır.”

 

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