Cem Yılmaz isyan etti: Tamam yine siz haklısınız

Sosyal medyada başlatılan “Milli Piyango’nun Türkiye Varlık Fonu’na devredilen 75 milyon TL’lik ikramiyesi SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın’ kampanyasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır” açıklamaları, tartışmaları sürdürdü.

CEM YILMAZ’DAN TEPKİ

Kampanyaya destek veren isimlerden olan Cem Yılmaz, Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından yeni paylaşımlarda bulundu.

Ünlü komedyen, “Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Geçen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti, yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış. Uyardığınız için teşekkürler. Sağ olun. Bir daha yapmam” diye tepkisini dile getirdi.

Cem Yılmaz, diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

“Bir diğer ciddiyetsiz konu da; benim Kaz Dağlarında villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan’a yakın mı? Büyük resmin tam neresinde?”

İMAMOĞLU: BÜYÜK OYUNU BOZDUK SANIRIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Cem Yılmaz’ın paylaşımına şöyle yanıt verdi:

“Cem Yılmaz belediyemizden 2.754 lira da almamıştır, çünkü bizde asgari ücret 3.100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım.”