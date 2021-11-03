Cem Yılmaz, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için konuştu

Cem Yılmaz, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili, "Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cem Yılmaz, “Rüstem Batum Sohbetleri” adlı programda uzun süredir tutuklu yargılanan ve AİHM kararlarına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili görüşlerini açıkladı.

Programın ilerleyen bölümlerinde Rüstem Batum’un, “Gerçekten ciddi olarak fikrini merak ediyorum bir vatandaş olarak, çünkü bu herkesin konuştuğu bir konu. Bu Osman Kavala ve Demirtaş hakkında ne düşünüyorsun, senin hissiyatın ne bir vatandaş olarak. Sen de okuyorsun, izliyorsun.. .Yani olan biteni nasıl değerlendirirsin” şeklindeki sorusuna Cem Yılmaz şu yanıtı verdi:

“BİR SUÇU VARMIŞ GİBİ”

“Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten, dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın, böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz. Doğrusu bu… ”

“İKİSİYLE DE TANIŞMADIM”

Rüstem Batum araya girerek “Gizemli suç değil, hiç suç yok” demesi üzerine Yılmaz şöyle devam etti:

“Hayır onu diyorum yani… Bir anlasak ne olduğunu, anlasak. Ama dediğim gibi… İşin garip tarafı bu insanların hepsi birbirlerini tanıyorlar. Ben açıkçası saydığın iki isimle de bir tanışıklığım yok ama muhataplar hep birbirlerini tanıyorlar nasıl olur da böyle olur anlamıyorum.”

“CEM YILMAZ İLLÜMİNATİCİYMİŞ GİBİ BİR ŞEY”

RüstEm Batum yine araya girerek, “Peki şeyi anlıyor musun, vatandaşın bir kısmı bu adamları hiç tanımadan, ne yaptıklarını hiç bilmeden.. Ama düşmanlar.. Nasıl olabiliyor böyle bir şey?” diye sorması üzerine Cem Yılmaz, “O kısmı çok garip… Şey gibi işte… Komik değil elbette ama ‘Cem Yılmaz İlluminaticiymiş’ gibi bir şey oluyor” dedi.

Batum bir kez daha araya girerek, “Ama seni içeri atmıyorlar canım, bunun bir espiri olduğu belli yani” dedi. Cem Yılmaz bu konudaki değerlendirmesini şöyle tamamladı:

“Tam onu söylüyorum işte. Bu onun komik olmayan versiyonu. Yani çok trajik . Bu iş geldi bilmiyorum. Bu iş geldi bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi görünüyor. Bir şey bilmiyorum valla…” dedi.