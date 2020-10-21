Cem Yılmaz’dan SMA’lı çocuklar için çağrı

Cem Yılmaz, SMA'lı çocukların ve ailelerinin çağrısına kulak verdi ve sosyal medya hesabından konu ile ilgili yardımı olabileceklere seslendi. Yılmaz ayrıca, Sağlık Bakanlığı'na seslenerek pandemi sürecinde zor bir mücadele içinde olan sağlık çalışanları için de bir çağrıda bulundu.

Türkiye’nin ve dünyanın kanayan yarası SMA hastalığı için aileler, çocuklarına ilaç bulmakta zorlanıyor. Farklı tipleri olan hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçların ücretleri astronomik boyutlarda olduğu için birçok aile çaresiz kalıyor.

Bu ailelerin çağrısına kulak veren Cem Yılmaz, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Twitter hesabından paylaştığı bir metinle bu aileler için yardım isteyen Yılmaz, şunları yazdı:

“AİLELER YETERLİ DESTEĞİ GÖREMİYOR”

Dostlarım, iyi, güzel insanlar… Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim.

SMA hastası küçük yavrular…

Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar.

Tedavi, ilaçlar çok pahalı.

Evet sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan olmayanla paylaşacak bu böyle.

Ama yetkililerden de rica ediyorum. SMA hastalığı ile mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu? Bu ailelere bir kolaylık bir destek? İlaçların ülkemize getirebilmesi bile işin maddi kısmına çok etki edebilir.

Kulak verdiğim 2 aile de böyle söyledi.

Dostlarım ben elimden geleni elbette yaparım.

Sizden hepinizden rica ediyorum, pamuk eller cebe bölümü işin en kolay bölümü…

Ben kahramanlık yapayım, şunu şunu yapayım derdinde de değilim.

Akıl akıldan üstündür. SMA’lı yavrular için ne yaparız ne yapalım derseniz en yetkilisinden, konuya en uzak kişisine kadar fikrinize yardımınıza ihtiyacım var.

Şimdi, zaten kampanya sürdüren 2 kardeşimizi paylaşıyorum.

Bu ailelere moral, maddi destek, fikir verecek, yol gösterecek herkesin, her kurum karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Cem…

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SESLENDİ

Bu paylaşımın ardından bir de Sağlık Bakanlığı’na da seslenen Yılmaz, sağlık çalışanlarına destek olacak bir organizasyonda ücret almadan yer alabileceğini söyledi. Yılmaz konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları, söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.