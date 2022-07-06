Cenaze arabası düşürdü: Yolun ortasında tabutu görenler şaştı kaldı…

Polonya'nın Pulawy kentinde, dört şeritli bir yolun ortasında tabutun durması sosyal medyada gündem oldu. Cenaze firması olaya hemen açıklık getirdi.

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Polonya’nın Pulawy kentinde bir cenaze arabasının tabutu sokağın ortasına düşürdüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflardan, yolun ortasında bir tabut yer alıyor.

Olayın yayılmasının ardından cenaze firması, tabutun boş olduğunu açıkladı. Tabutun hareket halindeki arabadan nasıl düştüğü sorulduğunda, firma yetkilisi Grazyna Wozniak, tabutu tutan güvenlik sisteminde bir arıza olabileceğini veya cenaze aracının sürücüsünün dikkatsiz davranmış olabileceğini öne sürdü.

Polonya’da 4 şeritli yolun ortasında duran tabut ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kişi görüntüyü paylaşırken, bunun nasıl meydana geldiğini sorguladı. Cenaze firması, o gün iletilmesi gereken cenazelerin düzgün bir şekilde iletildiğini ve bir sorun yaşanmadığını, tabutun da boş olduğunu duyurdu.

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