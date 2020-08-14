Çenesi kırık kediyi yaşama bağladılar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokak ortasında çenesi kırılmış bir halde bırakılan kedi Lüleburgaz Belediyesi ve hayvansever Oylum Gündüz’ün çabalarıyla kurtarıldı. Kedinin yaşama dönmesi için zamana karşı yarışan ekiplerin, İstanbul'da özel bir kliniğe gönderdiği kedi, başarılı operasyonun ardından kurtarıldı.

Lüleburgaz'da sokak ortasında çenesi kırılmış bir halde ölüme terk edilen yaralı kedi, belediye ve duyarlı hayvansever Oylum Gündüz'ün çabalarıyla zamana karşı yarışılarak kurtarıldı. Yeni Yaman Sitesi önünde yaralı bir halde kediyi gören hayvansever Oylum Gündüz, durumu Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ihbar sonucunda 15 dakika içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralı kediyi Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde tedavi altına aldı.

AMELİYAT İÇİN İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Yapılan tetkikler sonucunda çenesinin kırıldığı tespit edilen yaralı kedi, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere İstanbul'daki özel bir kliniğe gönderildi. Tedavisi tamamlanan ve eski sağlığına kavuşan can dost, şimdi kendisini sahiplenecek sahiplerini bekliyor.(İHA)