Cennet Datça çöplüğe döndü

Havası ve doğasıyla yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Muğla'nın Datça ilçesi'nde belirlenmiş bir moloz dökme alanı olmadığından tüm atıklar Kargı Deresi başta olmak üzere ormanlık alanlara bırakılıyor. Datça Belediyesi, sorumlunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ileri sürdü. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise Meclis'e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi verdi.

Muğla'nın Datça İlçesinde yasal olarak moloz dökme alanının olmaması çevre kirliliğine neden oluyor. Özellikle inşaat yasağının kalktığı dönemlerde orman içleri başta olmak üzere Kargı Deresi molozlardan geçilmiyor. Çevreciler ve belediye yetkilileri isyanda. Datça Belediyesi sorumlunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ileri sürdü. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise Meclis’e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi verdi. Doğa dostu çevrecilerin Datça Belediyesi'ne çevreye ve özellikle de Kargı Deresi boyuna atılan molozlara çare bulunmasını istedi. Belediye yetkilileri de aynı dertten sıkıntılı olduklarını belirterek bölgede yasal bir moloz dökme alanlarının olmadığını açıkladı.

DATÇA BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Datça’daki inşaat atıkları ile molozlarının döküm sahasının imar planlarında onama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olduğunu açıklayan Datça Belediyesi, bu alanın belirlenmesi için ilgili kurumlara yapılan başvuruların yanıtsız kaldığına dikkat çekildi. Belediyeden yapılan açıklamada “Datça'nın tamamı ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi. Hafriyat atık ve yönetimini 2014 yılından sonra 6360 sayılı yasa ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yapmakla yükümlü. Ancak hafriyat döküm sahasını imar planlarında onama yetkisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ‘Hafriyat döküm sahası' belirlenmesi için birçok kez yazılar göndermesine rağmen maalesef bugüne kadar bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir olumlu cevap alınamamıştır.

Bütün bu süreç dikkatle gözlemlenmekte olup sivil toplum örgütlerinin katılımı ile beraber konunun bütününe çözümsel bir yaklaşım önümüzdeki süreçte oluşturulacaktır.” denildi.

EN YAKIN MOLOZ ALANI MARMARİS’TE

Doğa dostu, çevreci ve gazeteci Sedat Kaya da Datça'ya en yakın moloz dökme yerinin Marmaris'te olması nedeniyle inşaatçıların o maliyetin altına girmemek için bu yolu seçtiklerini söyledi. Bölgedeki kirliliğin fotoğraflarını çekerek belediye yetkililerine verdiğini belirten Kaya “Dökenleri lanetlemek bir yana dere kenarları ve orman içlerini denetleyen kimsenin olmaması inşaatçıların rahat hareket etmesine neden oluyor.”diye konuştu.

Öte yandan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise Meclis’e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi vererek moloz dökme alan projesinin neden onaylanmadığını, bunun siyasi bir engelleme olup olmadığını sondu.