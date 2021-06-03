Cennet koy bu kez karides çiftliği tehdidi altında!

Aydın'ın Söke ilçesinde, Türkiye'nin en önemli on sulak alanının başında gelen, Milli Park yasasıyla korunan, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 1. Derece Doğal Sit kapsamında olan ve ayrıca köy merası olarak belirlenen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı şimdi de karides çiftliği tehdidi altında.

KİRLİ İLİŞKİ İDDİALARI

Karides çiftliğinin kurulması için AKP'li bir Aydın milletvekilinin aracılık ettiği, çiftlik kurma girişiminde bulunan holdingin karides çiftliği kurulmasına destek olmaları, engellerin aşılmasında sorun çıkarılmaması karşılığında Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi’nin vergi borçlarını ödemeyi taahhüt ettiği ve 500 bin TL ön ödeme yaptığı öne sürüldü. Kooperatif başkanı ile yatırımcı firma arasında 13 maddelik bir protokol imzalandığını belirten bazı kooperatif yöneticileri antlaşmaya tepki için istifa etti.

“CENNETTEN ELİNİZİ ÇEKİN!”

Daha önce balık çiftlikleri, ardından midye çiftlikleriyle gündeme gelen deltanın yok edilmesi için her yolun denendiğini belirten Sivil Toplum Örgütleri “Yeter artık! Cennetten çekin elinizi!” diye tepkilerini dile getirdi. Söke Belediyesi Çevre Komitesi de 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 15:30'da Karina Dalyanı'nda girişime tepki göstermek için çevre etkinliği ve eylemine karar verdi.

HASSAS EKOSİSTEM BOZULACAK

Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) başkanı Bahattin Sürücü'de karides çiftliğine izin verilmesi halinde ekosistemin zarar göreceğini söyledi. Sürücü. “Büyük Menderes Deltası gibi sulak alanlar doğal döngünün sonucunda binlerce yılda oluşuyor. Hassas bir ekosistem özelliği gösteren bu alanda, karides çiftliğine izin verilirse çok kısa sürede ekolojik yapı bozulacak ve geri dönülmesi mümkün olmayan tahribatlar meydana gelecektir. Karides yetiştiriciliği talebine Milli Parklar tarafından olumlu görüş verilmemesini umuyoruz” dedi.