Cennet koylarla ilgili sevindiren ancak kaygıları tam gidermeyen karar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının doğa, tarih ve kültürel özellikleri ile ünlü Bitez, Adaboğazı, Göl, Gündoğan, Türkbükü, Eskiçeşme, Bitez, Ortakent, Karakaya, Dereköy, Geriş Mahalleleri ve Adalar çevresindeki doğal sit alanları, koy ve köylerinin imara açılmaması için yaptığı onlarca eylem ses getirdi.

YAĞMAYA VE TALANA KARŞI EYLEM YAPMIŞLARDI

Bodrumluların düzenlediği 30'a yakın eylemde hazine, doğal ve arkeolojik sit alanlarının imara ve ranta açılarak yağmalanacağı belirtilmiş, bu bölgelerdeki arazilerin Özelleştirme İdaresi'ne verilmesi protesto edilmişti.

ERDOĞAN KESİN KORUNACAK ALANLAR İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlarla bölgede “kesin korunacak alanlar” ilan edildi. Karar 9 ve 10 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararı AKP Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Göl, Gündoğan, Türkbükü, Eskiçeşme, Bitez, Ortakent, Karakaya, Dereköy, Geriş mahalleleri ve Adalar çevresindeki doğal sit alanları, kesin korunacak alan olarak ilan edilmiştir. İlgili kararlar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerçek çevre sevgisi budur. Bodrumumuz’a hayırlı uğurlu olsun.” sözleri ile duyurdu.

ÇEVRECİLER: “ÖNEMLİ BULUYORUZ ANCAK KAYGI VE ŞÜPHELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) eş sözcüsü Güney Şirin yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararı önemli ve değerli buluyoruz. Ancak Özelleştirme İdaresi tarafından örneğin Ortakentte 1.1 milyon metrekare hazine arazisinin ve Gölköy Cennet Koy'da satışa çıkarılan arazilerin ne olacağı belli değil. Yani bir yandan kesin korunacak alanlar ilan edilirken diğer yandan Özelleştirme İdaresi tarafından doğal ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu yerler satılmaya devam ediyor. Bu nedenle kaygı ve şüphelerimiz geçmiş değil, doğal alanların, hazine arazilerinin ranta yönelik yağmalanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

BODRUM VE MUĞLA KIYILARINDA KORUNACAK ALANLAR GİTTİKÇE AZALIYOR

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise “Bodrum ve Muğla kıyılarında korunacak alanlar gittikçe azalıyor, bu nedenle kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu tür bir karar alınacağı zaman merkezi idarenin yani Ankara'da bu kararı alanların mutlaka yerel yöneticilerin ve STK'ların, odaların görüşünü almasında, koordineli çalışmasında büyük yarar var. İşte o zaman geri dönülemeyecek yanlış kararların önüne geçmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahitin kapağı ilk kez açıldı

İlginizi Çekebilir Bodrum'da 8 proje mühürlendi