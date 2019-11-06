Cennet Kuşları’na bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı süs havuzunda yer alan ve meydan ile özdeşleşen seramik cennet kuşlarının bakımını yaptırdı. Eserlerin sahibi seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı tarafından bakımı yapılan kuşlar yeniden yerlerini aldı. Cennet kuşlarının Antalya ile özdeşleşmeye başladığını belirten sanatçı Tufan Dağıstanlı, “Antalya'da 2008 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ile kazandırdığımız kuşlarımızın ihtiyaç duyduğu bakımlarını tamamladık. Kent merkezini süsleyen seramik kuşlarımızla ilgili çok güzel dönüşler aldık. Zaman içerisinde kireçlenme ve çeşitli dış etkenlerden dolayı yıpranan seramik cennet kuşlarımızın rutin bakımlarına son derece önem veriyoruz” dedi.

