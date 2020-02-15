Cennet yeşili orman odun olacak!

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Çıtlık Mahallesi, Taşkesik Mevki'sinde 30 hektarlık alanda ağaçların odun üretimi için kesilmek istenmesine bölge halkı isyan etti. Çalışmayı protesto eden 100 kadar çevreci ve köylü ormanın ranta kurban edileceğini öne sürdü.

Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi'nde, DSİ tarafından 2018 yılında yapımına başlanan Çıtlık Sulama Göleti inşaatı için 2 bin 104 ağacın kesilmesinin ardından bölge ‘Endüstriyel Plantasyon Alanı’ ilan edilerek 30 hektarda daha yeniden ağaç kesimi için damgalama yapılması halkı isyan ettirdi. Geçtiğimiz yıl Çıtlık Mahallesi Taşkesik Mevkisi’nde 30 hektar verimli orman sahasının endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlenmesinden sonra Çıtlık köylüleri Orman İşletmesi’ne dilekçeler vererek projeden vazgeçilmesini istemişti. Muğla Çevre Platformu'nun (MUÇEP) Orman Çalışma Grubu da bölgedeki kesim projelerinin idari ve bilimsel boyutlarını irdeleyen haberler yayınladı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da soru önergesi vererek Çıtlık'taki ağaç kesimlerini Meclis gündemine taşımıştı.

DAMGALAMA BAŞLAYINCA HALK HAREKETE GEÇTİ

Ormanda kesilecek ağaçların damgalandığının duyulması üzerine MUÇEP'in çağrısı ile orman alanına giderek tepki gösteren yaklaşık yüz kişiye Milletvekili Burak Erbay da katıldı. Çıtlık ve Gökova halkı adına hazırlanan basın bildirisini Candan Süsoy'un okumasından sonra konuşmalar yapıldı. Çıtlık köylülerinden Mesut Kayabaşı Çıtlık köylüleri olarak bu kesimi istemediklerini, özellikle mezarlıklarındaki ağaçların kesilmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

“PROJENİN ÖDENEĞİ BİLE YOK”

MUÇEP adına konuşan Serdar Denktaş, kesilmek istenen alanın daha önce sulama göleti inşaatı yapılacağı bahanesi ile kesilen alanın devamı olduğunu, gölet inşaatının yapım süresi çoktan geçmiş olmasına rağmen ağaçların kesilmesi dışında bir çalışma olmadığını belirtti. Denktaş “Projenin aslında ödeneği bile olmadığını resmi kanallardan öğrendik. Proje ile hiç ilgisi olmamasına rağmen gölet ile yeni kesilmek istenen saha arasında kalan Melmin Mezarlığı’ndaki ağaçlar dahi kesildi. MUÇEP olarak orman ekosistemlerinin korunması için verilen mücadelenin ve köylülerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“ODUN ÜRETİMİ İÇİN RANT ALANI OLUŞTURULUYOR”

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da orman alanlarının gerek maden gerekse odun üretimi için rant alanlarına dönüştürüldüğünü belirterek “Muğla genelinde büyük bir tahribat söz konusu. Parti olarak bunlara karşıyız. Konuyu Meclis gündemine getirmeye devam edeceğim” diye konuştu. Basın açıklamasına katılanlar daha sonra topluca Karabörtlen Orman İşletme Şefliği'ne giderek kesim çalışmalarının durdurulması için dilekçe verdi.

