‘Centilmenler’ prostat kanserine dikkat çekmek için yollarda

Motosikletçiler, prostat kanserine dikkat çekmek için yollarda... Her eylül ayının son pazar günü düzenlenen The Distinguished Gentleman’s Ride 2018 İstanbul etkinliği, 'Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat' sloganıyla prostat kanseri konusunda farkındalığa destek olmayı amaçlıyor.

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Prostat kanserine dikkati çekmek amacıyla her eylül ayının son pazar günü düzenlenen “The Distinguished Gentleman's Ride 2018 İstanbul” etkinliğinde bir araya gelecek motosiklet kullanıcıları ve ünlü isimler, mavi kravat takarak klasik ve klasik görünümlü motosikletleriyle sürüş gerçekleştirecekler.

Bu yıl 30 Eylül Pazar günü, Kalamış Marina'da “Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat” sloganıyla gerçekleştirilecek Centilmenler Sürüşü ile prostat kanseriyle mücadele eden hasta, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Etkinliğe de katılacak olan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er yaptığı açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirterek, “Prostat kanseri konusunda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Prostat kanserinin ilerleyen yaşlarda görülme sıklığının arttığına işaret eden Prof. Dr. Er, “Prostatın büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan idrara çıkmakta zorlanmak, gece idrarları ya da idrara çıkılmasına rağmen rahatlayamamak gibi sorunlar, prostat kanserinin de habercisi olabilir. Prostat kanseri ilerlediğinde kemik ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları ile kendini gösterebilir. Yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle erken tanıyı çok önemsiyor ve tedavide olumlu sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. İlerleyen evrede kemoterapi ile birlikte veya kemoterapi olmaksızın yeni nesil ilaçlarla tedavi uygulayabiliyoruz.” mesajını paylaştı.