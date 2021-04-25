CEO’lar korosundan yardım eli

Muğla Bodrum'da yaşayan 63 yaşındaki turizmci Recai Çakır, 2016 yılında amatör olarak şan dersleri alırken iş insanı arkadaşları ile birlikte yardım dernekleri ve vakıflara destek olmak amacıyla C-Majör İş'ten Sesler Korosu'nu kurdu. Koroya katılan iş insanı sayısı iki yıl içerisinde Bodrum'dan 40 kişi olmak üzere 120 kişiye ulaştı.

SANATÇILARDAN DESTEK

Bodrum'da 180 engelli bireye destek veren Bodrum Sağlık Vakfı Kurucusu olan Çakır “Müziğe olan ilgim zaten vardı. Ünlü sanatçı ve koro şefimiz Özlem Abacı'dan şan dersleri almaya başladıkça, bana katılan arkadaşlarım oldu. Sayı 15'e çıkınca biz neden bir koro kurmuyoruz diye düşündük. Ve CEO isminin oluşturduğu C-Majör İşten Sesler Korosu'nu kurduk. Kısa sürede aramıza DenizBank CEO'su Hakan Ateş, Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve Belediye Başkanı Ahmet Aras gibi iş insanlarının yanı sıra yönetmen Gani Müjde, yazar Ahmet Ümit, tiyatrocu Behzat Uygur gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı koromuza destek veren yaklaşık 120 kişiye ulaştık” dedi.

Konserlerin gelirleri yardım kuruluşlarına

Çakır, Bodrum ve İstanbul'da verdikleri 7 konserle yaklaşık 10 bin sanatsevere ulaştığını belirtti. Çakır, “Her bir konserden yaklaşık 500 bin TL gelir kazandık. Gelirlerimizi saygın yardım kuruluşlarına aktarmayı ilke edindik. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz konserlere bu sıkıntılı süreci atlattıktan sonra Mersin ve Ankara'da devam edeceğiz” dedi.

Bir sanat aşığı: Recai Çakır

1958'de doğan Recai Çakır, yaklaşık 40 yıldır Bodrum'da turizm sektöründe hizmet veren şirketlerin başında. Çakır, iş yoğunluğuna rağmen sosyal sorumluluklarını unutmamış. Sanat tutkunu olan Çakır, CEO'larla kurduğu koroyla, ihtiyacı olanlara yardım etmekten geri kalmıyor.