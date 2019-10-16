Cerebral Palsy’li çocuklardan bir çanta dolusu hayal

Allergan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Cerebral Palsy gününe dikkat çekmek adına Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) iş birliği ile çocukların hayallerini resmettikleri bez çanta boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Allergan, Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) iş birliği ile Dünya Cerebral Palsy Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bu yıl bez çanta boyama etkinliği düzenledi. Gönüllülerin Cerebral Palsy'nin yeşil renklerini giyerek destek verdiği projede çocuklar uçsuz bucaksız hayallerini bez çantaların üzerine boyayarak ne kadar renkli dünyalara sahip olduklarını gösterdi.

Bu güzel ellerden çıkan bez çantalar daha sonra kurulan stantta sergilendi. Ayrıca stant yanına konulan fotoboot'ta herkes “Yıldızım Olur musun?” diyerek paylaştığı fotoğraflarla çocuklara destek mesajları verdi.