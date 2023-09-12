Cesaret vermek için sınava birlikte girdiği oğluyla üniversiteli oldu

Konya'da 41 yaşındaki Tuba Canbilen, oğluna cesaret vermek için girdiği üniversite sınavında başarılı oldu. Oğluyla aynı fakültede öğrenim görecek olan Canbilen, "Başarımda yüzde 10'a girip çift ana dal yapmak istiyoruz" dedi.

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İki çocuk annesi Tuba Canbilen, yıllar öncesinden kalan bilgileriyle girdiği sınavdan aldığı puanın üniversiteye yerleşmesi için yeterli olduğunu öğrendi. Canbilen, aktif iş hayatına rağmen çevresinin de ısrarıyla tercih yapmaya ikna oldu.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünü burslu kazanan Tuba Canbilen, aynı fakültede enerji yönetimi bölümünü kazanan 18 yaşındaki oğlu Muhammet Çağrı Bolu ile üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bilinçaltın terapisti olan Canbilen, oğluna, sınavların gündelik yaşamın bir parçası olduğunu, hayatta her şeyin sınavdan ibaret olmadığını göstermek istediği için bu sürece girdiğini söyledi.

Canbilen, “Ben oğluma cesaret vermek için sınava girmiştim. Belki bir açık öğretim fakültesi yazabilirim diye düşünüyordum çünkü aktif bir işim ve küçük bir çocuğum da var. Arkadaşlar puanımı öğrenince sosyoloji bölümünü burslu okuyabileceğimi söylediler.

Çevremin de ısrarıyla tercih yapmaya karar verdim. Oğlum bizden uzakta Konya dışında okumak istemesine rağmen, burada kalmaya karar verdi ve üstüne üstlük bir de aynı okula kaydolduk” diye konuştu.

Canbilen, çok farklı deneyimler yaşayacakları için heyecanlı olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bizi çok ilginç şeyler bekliyor. İlk etapta okula gelirken aracı kim kullanacak yarışı olacak. Birçok insana nasip olmayan duygular yaşayacağım. Evladıyla aynı okulda okuyan bir anne olacağım için çok mutluyum. Benim için keyifli bir yolculuk olacak. Oğlumun en iyi okul arkadaşım olacağına eminim.

Önemli hedeflerimiz de var. Birinci sınıfın sonunda yüzde 10’luk başarı dilimine girebilirsek çift ana dal yapmayı hedefliyoruz. Oğlum uluslararası ticaret eğitimi de almak istiyor. Ben de alanım psikoloji tabanlı olduğu için psikoloji alanında çift ana dal yapmak istiyorum.”

İlk başta annesiyle sınava gitmeyi hiç istemediğini belirten Muhammet Çağrı Bolu ise, sonrasında kendilerini güzel bir sürecin içinde bulduklarını ifade etti.

Bolu, şunları söyledi:

“Annemin motivasyon diye değerlendirdiği şey bana ters etki yapar diye düşünüyordum ama sonradan eğlenceli bir hal aldı. Bana motivasyon kaynağı olmasından dolayı mutlu oldum.

Ben ailemle aynı okumak, aynı şehirde bile okumak istemiyordum ama her şey bir anda gelişti. Şimdi çok mutluyum, annemle nasıl olacağını çok merak ediyorum. Arkadaşlarım da çok şaşırıyorlar. Sık sık espri konusu oluyor.” (AA)