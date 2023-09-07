Cesetleri mutfağa gömen seri katil yakalandı

Afrika ülkesi Ruanda'da bir kişi, evinin mutfağında cesetler bulunması üzerine gözaltına alındı. Adamın boğarak öldürdüğü seks işçilerinin cesedini kiralık evin mutfağında kazdığı çukurun içine attığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Ruanda’da en az 10 kişiyi öldürüp cesetlerini evinin mutfağına gömmekle suçlanan bir kişi gözaltına alındı.

34 yaşındaki kişi, başkent Kigali’deki evinin mutfağında ceset parçaları bulunması üzerine yakayı ele verdi. Adamın kirayı ödememesi sonucu evden atıldıktan sonra cesetlerin bulunması üzerine yakalandığı bildirildi.

Polis, öldürülen kişilerin seks işçileri olduğunu ve aralarında erkeklerin de bulunduğunu belirtti. Seri katilin suçunu itiraf ettiğini aktaran yetkililer, adli tıp incelemelerinin ardından kurbanların sayısının netleşeceğini ifade etti.

Yetkililere göre seri katil seks işçilerini evine çağırdıktan sonra onları boğarak öldürüp değerleri eşyalarını alıyor, sonra da kiralık evin mutfağındaki bir çukurun içine atıyordu.