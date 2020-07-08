Çeşme açıklarında dev balina görüldü

İzmir'in Çeşme adası ile Yunanistan'a ait Sakız ve Samos arasındaki bölgede iki gün önce görülen Oluklu Balinagiller sınıfındaki dev Mavi Balina görenleri şaşkına çevirdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki uluslararası sularda kıyıya yakın olarak seyreden yaklaşık 16 metre uzunluğunda ve 40 ton ağırlığındaki dev Mavi Balina, bölgede araştırma yapan Yunanistan Deniz Koruma Enstitüsü 12 Adalar Bölgesi (Güney Ege) Müdürü Thodoris Tsimpidis ve ekibi tarafından görüntülendi.

DENİZLERİMİZİN DEVLERİ

Tsimpidis yaptığı açıklamada, “Genellikle 1100 metre derinlikte yaşayan bu türlerin kıyılara yakın seyretmesi çok ilginç çünkü su derinliği balinanın bulunduğu bölgede yaklaşık 200-300 metre civarındaydı, bunlar denizlerimizin devleridir.

Çok derinlerde yaşamaları ve bu sularda çok az görülmeleri nedeniyle bu balinalar hakkında ne kadar az şey bildiğimizin farkındayız. Bölgemizdeki balık popülasyonlarına zarar vermezler çünkü bu tür balinalar 1000 metrenin çok daha altındaki canlı türleri ile beslenirler. Kesin olan bir şey varki bu denizlerde onlarla birlikte yaşıyoruz ve onları korumak zorundayız” dedi.