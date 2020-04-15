Çeşme Belediyesi’nden çağrı: Buluşuncaya kadar #EvdeKal Türkiye

Turizmin en önemli merkezlerinden Çeşme’nin Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, corona virüsüne karşı evden çıkılmaması çağrısında bulundu.

‘YİNE BİR ARAYA GELECEĞİZ’

Özel hazırlanan bir video paylaşan Oran, şunları söyledi:

“Biliyorum çok özlediniz, ama Çeşme hep burada sizinle. Alaçatı rüzgarı bir yere gitmedi. Ilıca Plajı hala masmavi. Ildırı tüm tarihi ile kucak açmış bekliyor. Germiyan, Ovacık, Dalyan, Çiftlik, Reisdere tüm güzellikleri ve bereketiyle burada. Tekrar yürüyeceğiz omuz omuza Alaçatı sokaklarında. Rüzgara karşı değirmenlerini izleyeceğiz. Masmavi denizlerimize gireceğiz. Koşacağız aynı yolları. Kahkahalarımız tekrar yankılanacak sokaklarımızda. Tekrar buluşacağız Ot Festivali’mizde… Yine dolduracağız amfitiyatrolarımızı. Bir araya geleceğiz Çeşme Festivali’mizde… Bizi bekliyor yarınlar, güzel aydınlık günler. Umutla, vazgeçmeden, yorulmadan sabırla bekleyeceğiz. Ve bu yaz her zamankinden daha güzel olacak. Biliyorum çok özlediniz, Çeşme hep burada, sizi bekliyor. Buluşuncaya kadar #Evdekal Türkiye…”