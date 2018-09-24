Çeşme’de tatil güzel ama ya ölüme terkedilen hayvanlar

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HABER/ Yunus Emre ÇINAR

Nüfusu yaz aylarında çok yüksek rakamlara ulaşan gözde tatil beldesi Çeşme'de Yaz başında yavruyken petshoplardan alınıp yaz sonunda sokağa terkedilen hayvan sayısının arttığına dikkat çeken hayvan barınağı veterineri İsmail Ekmekçioğlu, “307 kedi, 247 köpek kısırlaştırıldı, yüzlerce hayvan tedavi edildi” dedi.

“PETSHOPLARDAN ALACAKLARINA…”

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Çeşme Hayvan Barınağı Veterineri İsmail Ekmekçioğlu, vatandaşın hayvanlar konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Petshoplardan alacaklarına barınağımıza gelip hayvanları sahiplensinler. Önemli iki şey kısırlaştırma ve sahiplendirmedir. Bizler sokağa bırakılan hayvanları yakalayıp kısırlaştırıp tekrar bulunduğu yere bırakmakla yükümlüyüz. Barınak 17 dönüm üzerine kurulu ve içinde 500 hayvan var. 2018 başından bu yana 9 ay içinde 307 kedi, 247 köpek kısırlaştırıldı, yüzlerce hayvan tedavi edildi. Yıkıcı olmak yerine yapıcı olunmalı”

ÖZEL TEKNİKLE KISIRLATIRIYORLAR

Kısırlaştırılan hayvanlarından daha kolay iyileşmesi ve zarar görmemesi için özel bir teknik uyguladıklarını belirten Ekmekçioğlu, “Karın ortasından değil yan tarafından açarak ameliyata başlıyorum. Kütdiseksiyon denilen kası yararak yapıyoruz. Diğer türlü karın ortasından yapılırsa fıtıklaşma meydana gelirse telafi yoktur. Bu sayede hayvanlar doğada karın altından zedelenmeden daha çabuk sağlına kavuşmuş oluyor. Hem daha ucuz hem daha çabuk süren bir yöntem bu” şeklinde konuştu.

OTELLERDEN YİYECEK DESTEĞİ

Hayvanların yiyecek giderlerini minumuma düşürmek için destek aldıklarını söyleyen veteriner Ekmekçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alının mamalar dışında yemekleri büyük otellerin artan yemeklerinden, ekmek ihtiyacı da fırınlardan toplanıyor. Bu ekmekler kurutulup peksimet haline getiriliyor. Ayrıca tavuk firmalarından tavuk desteği alınıp kış için soğuk hava depolarında saklanıyor. Bu sayede maddi açıdan kolaylık sağlanmış oluyor”

YIKICI DEĞİL YAPICI OLMALI

Çeşme barınağında çalışan sayısının kısıtlı olduğunu ve iki veteriner çalıştıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, “Biz mümkün olduğunca yakalayıp kısırlaştırıp bırakmaya çalışıyoruz. Tabi ki kısıtlı imkanlarla eleştir yönleri olabilir iki veteriner ve beş kişilik bir ekiple zorluyor. Yapıcı olunmalı ve sadece eleştirilmeli el birliği ile hayvanların yaşaması ve sağlığı için çalışılmalı. Memur zihniyetinde çalışmıyoruz. Gecemiz gündüz haftasonu demeden hayvanların yardımına koşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KARALAMA KAMPANYASI VAR”

Zaman zaman karalama kampanyasına maruz kaldıklarını belirten Ekmekçioğlu, “Hayvanlara eziyet edecek insanlar olsak veterinerlik mesleğine başlamazdık. Böyle konular olunca bizleri üzüyor” diye konuştu.

HAYTAP: “EKSİKLER VAR”

Çeşme'deki çalışmaların yetersiz olduğunu savunan HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, “Çeşme Hayvan Barınağı ve veterinerleri çalışıyor ancak eksikler var. Çeşme'de hayvanların sokağa bırakılmaması için her noktada ve eğlence mekanlarında, plajlarda dahil “Hayvanları sokağa atma”, “Hayvanlara eziyet etme”, “Petshoplardan hayvan alma sahiplen” gibi yazıların olduğu afişler ve pankartlar olmalı. İnsanlar bilinçlendirilmeli” dedi.