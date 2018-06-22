Çeşme’nin doğal güzelliği yapılaşmaya açıldı

AKP, Çeşme Yarımadası’nın sit derecesini düşürdü ve bölgeyi yapılaşmaya açıldı. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Aya Yorgi Koyu’nun da içinde bulunduğu tüm bölge üç nokta hariç yapılaşmaya açıldı” dedi

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Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 12 Haziran tarihinde aldığı bir kararla Çeşme’deki doğal sit alanı Dalyan Mahallesi'nin sit derecesini düşürdü. Bölgenin koruma derecesi ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescillendi. Tescil kararı 18 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu.

GÖRÜLMESİ GEREKEN 100 YERDEN BİRİSİ

‘Dünyada görülmesi gereken 100 yer’ arasında bulunan Aya Yorgi Koyu'nun da içinde bulunduğu bölgeyle ilgili imar tartışmaları 2015’ten bu yana dek konuşuluyordu. Bakanlığın kararı ile yarımadada sadece üç küçük bölgeyle ilgili yapılaşma yasağı konuldu. Milyonlarca metrekarelik bölge ise turizm ve barınma amaçlı yapılaşmaya açıldı. Küçük bir bölgenin sit derecesi de günübirlik turizm faaliyetleri, kamp alanı ve bungalov inşaatlarının yapılabileceği ‘Nitelikli doğal koruma alanı’ olarak yeniden belirlendi.

‘İTİRAZ EDECEĞİZ’

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, karara itiraz edeceklerini ve yargıya başvuracaklarını söyleyerek, “Bu değişiklikle uzun yıllardır istedikleri bölgeyi turizme ve yapılaşmaya açma hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu kararla çok büyük bir alan turizme ve imara açılıyor. Aya Yorgi Koyu'nun da içinde bulunduğu tüm bölge üç noktası hariç yapılaşmaya açılacak. Bölgenin doğal yapısının yok edilmesini önleyecek tüm girişimlerde bulunacağız” dedi.