‘Cesur’a evladı gibi bakıyor
Bolu'da çiftçilik yapan Şengül Özçelik, anne keçinin sahiplenmediği oğlağı biberonla besliyor ve her yere yanında götürüyor.
Küpçüler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Şengül Özçelik’in keçisi üçüz yavru doğurdu. Yavrulardan biri doğduktan kısa süre sonra öldü. Anne keçi ise kalan iki oğlaktan birine bakmayı kabul etmedi.
Özçelik, oğlağı evine alarak biberonla beslemeye başladı. Yavru oğlağa ‘Cesur’ ismini verdi. Cesur, papyon ve tasma takarak Özçelik’in yanında her yere gidiyor.
At Yaylası’nda düzenlenen etkinliğe de oğlağıyla katılan Özçelik, “Cesur’un yeri bir başka. Evin gülü oldu. Onunla her yere gidiyorum, yanımdan ayrılmıyor. Evladım gibi” dedi. (AA)