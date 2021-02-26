Ceviz büyüklüğünde elmas satılıyor

Bir cevizden biraz daha büyük olan 242 karatlık elmas, 14-21 Mart tarihinde Dubai’de sergilenecek. Müzayede sonucunu 22 Mart’ta açıklayacak olan Alrosa, söz konusu elmasın başlangıç satış fiyatının 2 milyar doların üzerinde olacağını açıkladı.

Elmas, yaklaşık 10 yıl önce Rusya’nın Nurbinskaya bölgesinde keşfedildi. Şirket ayrıca, Alrosa’nın 100. uluslararası müzayedesinde 190.7 karat ve 136.2 karatlık iki değerli mücevherle birlikte birçok değerli taşı satışa çıkaracağı belirtildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle 2020’nin ilk yarısında durma noktasına gelen değerli taş fiyatları toparlanma sürecine girdi.

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