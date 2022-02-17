Çevreci öğrenciler Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

İzmit Saraybahçe İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri; iklim değişikliği, sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çekmek için 41 dakikada bin 380 atık pili arka arkaya dizerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Okulun rekoru Guinness tarafından tescillenerek, belgesi teslim edildi.

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İzmit Saraybahçe İlkokulu, iklim değişikliği, sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çekmek için toplanan atık pillerle 27 Eylül 2021’de rekor denemesi yaptı. Öğretmen, öğrenci ve veliler bin 380 atık pili, 41 dakikada arka arkaya dizerken video kaydı alındı. Kayıt ve dokümanlar, Guinness yetkililerine teslim edildi. 2 Şubat’ta Guinness yetkilileri, Saraybahçe İlkokulu’nun rekor denemesinin tescillendiğini bildirdi, okula belgeleri teslim edildi.

“REKORUMUZ TESCİLLENDİ”

Saraybahçe İlkokulu Müdürü Yusuf Kılıç, “Başvuru projemiz Guinness tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı. 2 yıllık sürecin ardından 27 Eylül 2021’de rekor denemesi hakkını kazandık. Guinness’in bize göndermiş olduğu şartname ve uygulama koşullarına göre 41 dakikada bin 380 adet atık pili uçtan uca dizdik. Kayıt ve dokümanları tamamlayarak Guinness yetkililerine teslim ettik. Guinness’in 16 hafta süren hassas incelemesinin sonunda 2 Şubat 2022’de dünya rekoru kırdığımız tarafımıza bildirildi. Böylelikle rekorumuz tescillenmiş oldu” dedi.

“SON 5 YILIN ATIK PİL TOPLAMA ŞAMPİYONUYUZ”

Kılıç, “5 yıl boyunca ilçe ve il genelinde okulumuz atık pil toplama konusunda şampiyondu. Pandemi sürecinde de 350 kilogram kadar atık pil topladık. Sıfır atıktan sorumlu öğretmenimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla toplamış olduğumuz bu pilleri Kocaeli’nde bulunan bir geri dönüşüm firmasına teslim ettik. Rekor denemesi yaptık ve Guinness’in de bizden istediği rekor denemesinin ardından bu atık pillerin geri dönüştürülme hikayesini kendilerine de göndermiş olduk” diye konuştu. (DHA)



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