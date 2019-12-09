Çevreciler ‘hayır’ dedi, bakanlık geri adım attı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda yapmak istediği proje ile ilgili olarak “İnşaatın DEKAMER yerleşkesinin bulunduğu alanda olması zorunluluğu bulunmamaktadır” açıklaması yaptı. İKUP Dönem sözcüsü Murat Demirci “Bakanlığın tepkileri dikkate alması, İztuzu dışında çözümlere kapıyı açmış olması olumlu adımdır. Bunu önemsemekle birlikte temkinli olmalıyız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce “İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması” düzenlenmiş, projede bin metrekarelik kapalı alanda ameliyathane, laboratuvar, su tanklarının olduğu deniz kaplumbağaları hastanesi ile 30-40 kişilik personel ve gönüllüler için dinlenme alanı yapılacağı açıklanmıştı. Açıklama üzerine İztuzu Kumsalını Kurtarma Platformu(İKUP) ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri ile birlikte Muğlalılar projeye karşı çıkarak eylemler yapmıştı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık, İztuzu Plajı ile ilgili bir açıklama yaptı ve “DEKAMER'in yenilenmesi amacıyla bakanlığımızca düzenlenen bu yarışmaya ilişkin olarak bölgede faaliyet gösteren STK'lardan oluşan İztuzunu Kurtarma Platformu’nun (İKUP) 30 Kasım 2019 tarihinde İztuzu Plajı’nda düzenlediği basın toplantısına, genel müdürlüğümüzden yarışmanın da raportörlerinden olan iki personel katılım sağlamış, açıklama akabinde söz konusu platformun dönem başkanı ile birebir görüşerek hem talepleri ve şikâyetleri ilk elden dinlemiştir. Bölgenin imara açılması ve rant oluşturması gibi duyurular bakanlığımız amaçlarının tam olarak zıddını ifade etmektedir. Yarışmada dereceye giren eserler arasında ağaçlık alan içerisinde kaybolacak ve yalnızca sezonda kullanılabilecek portatif yapıların olduğu ya da bir arabalı feribotun dönüştürülmesi ile açık deniz alanında da faaliyette bulunabilecek tasarımlar bulunmaktadır. Tüm bu seçimler ise Bakanlığımızın ve değerli jüri üyelerimizin bölgeye gösterdiği hassasiyeti ortaya koymaktadırlar. Yarışma sonucunda Bakanlığımıza ulaşan tüm eserler yine Bakanlıkça düzenlenecek olan Kolokyum’da tartışılacaktır. Şunu önemle belirtmemiz gerekir ki proje fikirlerinin mevcut DEKAMER yerleşkesinin bulunduğu alanda olması zorunluluğu bulunmamaktadır” dedi.



‘AÇIKLAMA OLUMLU, ANCAK TEMKİNLİYİZ’

Yapılan eylemlerin ses getirdiğini belirten İKUP Dönem sözcüsü Murat Demirci, bu açıklamayı ise şöyle değerlendirdi:

“Bakanlığın yerelden gelen tepkileri dikkate alması, İztuzu dışında çözümlere kapıyı açmış olması olumlu adımlardır ve bunu önemsiyoruz. Ancak, projenin ‘Ağaçlık alan içerisinde kaybolacak ve yalnızca sezonda kullanılabilecek portatif yapı' olsa bile İztuzu’nda yapılma seçeneği var olduğu sürece biz burada rahat olamayacağız; bu nedenle temkinliyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine olumlu yöndeki yaklaşımı için teşekkür ediyor, hangi proje seçilirse seçilsin en kısa sürede bunun İztuzu dışında yapılacağı kararını almasını bekliyoruz.”