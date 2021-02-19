Çevrecilerden Germencik Belediyesi’ne tepki: Ne halk ne tarih affedecek!

Germencik Çevre Derneği, 2019 yılında aldıkları ruhsat ile faaliyete geçen dört jeotermal işletmesinin ruhsatlarının iptal edilmesi için başlattığı hukuk mücadelesinde bir sürpriz ile karşılaştı.

Jeotermal kuyularının yöre halkının yaşamını, tarımını tehdit ettikleri gerekçesiyle açılan davanın görülen duruşmasında, CHP’li Germencik belediyesinin avukatları jeotermal firmasının safında yer aldı.

Davayı izleyen yöre sakinleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki Jeotermal Araştırma Komisyonu’nun bir ay önce ildeki jeotermalleri incelemeye gelerek, “Umudumuz ve isteğimiz odur ki Aydın bir jeotermal çöplüğü haline gelmesin” dediğini hatırlatarak belediyeye tepkilerini dile getirdi.

“BELEDİYE AVUKATLARI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ”

Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde ruhsat iptal davası açtıklarını söyleyen Germencik Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çetinkaya, “Havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen, incir bahçelerimizi kurutan, tarıma zarar veren dört jeotermal işletmesinin ruhsatının iptali için açtığımız davanın duruşmasında ne acıdır ki Germencik Belediyesi jeotermal şirketinin avukatlarıyla yan yana durdu. Belediye avukatı verilen ruhsatların yasal olduğunu ve davanın reddini istedi” diyerek yaşadıkları hayal kırıklığını anlattı.



İsim vermeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i eleştiren Çetinkaya, “Germencik’i zehirleyenlere karşı halka, ‘sizinle birlikteyim’ diyerek yönetime gelenlerin jeotermalcilerle birlikte tavır gösterenleri, bu mücadeleye ihanet edenleri veya onlarla birlikte olanları ne tarih ne de halk affedecektir” dedi.