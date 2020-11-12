Çevreye atılan maskeler tehlike saçıyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden korunmak için kullanılan maskelerin gelişigüzel çevreye atılması kirlilik yaratıyor. Uzmanlar, maskelerin çift poşete konulup, tıbbi atık kutularına atılması yönünde uyarılar yaptı.

Günlük yaşamın parçası haline dönüşen maskelerin dayanıklı mikrofiber kumaştan imal edildiğine dikkat çeken uzmanlar, doğru şekilde imha edilmeyen maske atıklarının doğada yüzyıllar boyunca kalarak büyük kirlilik yaratacağını söylüyor.

Uzmanlar, maske atıklarının pet şişe ve plastikler gibi yüzyıllar boyunca kalarak doğaya ve canlı yaşamına zarar vereceğini vurgulayarak, maskelerin çift naylon poşette 72 saat bekletildikten sonra tıbbi atık kutularına atılması yönünde herkesi uyarıyor

“KİMYASAL OLARAK AYRIŞMIYOR”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, şöyle konuştu:

* Bunlar petrol türevi oldukları için, pet şişe ve plastik türevli mikrofiber dokunmuş malzemeler gibi yüzlerce yıl doğada parçalanmadan kalabilme özelliğine sahip.

* Parçalandıklarında da kimyasal olarak ayrışmıyor, fiziksel olarak parçalanarak mikrofiber dediğimiz mikroplastik ve nanopartikül şeklinde doğada yoğun şekilde yayılarak kalacaklar.

* Küçük organizmadan insana doğru giden bir sistemin içerisine dahil olacaklar.

* Biz daha önceden atık kirliliği konusunda en büyük problemi pet şişeler ve plastik poşetler olarak görüyorduk. Şimdiyse her yerde maskeler doğaya atılmış şekilde bulunmaya başlandı.

“PARÇALANSA DAHİ MİKRON BOYUTUNDA VAR OLACAK”

* Günde 70 milyon maske üretiliyor, bu inanılmaz bir rakam. Görünen şu ki 1 yıl daha bu sistem devam etmek durumunda kalacak. 1 yıl sonrasındaki inanılmaz rakamlar da doğaya karışan bu kirleticilerin yaratacağı etki yüzlerce yıl devam edeceğini düşünerek daha dikkatli olmamız gerekiyor.

* Maskeler parçalansa dahi mikron ve nano boyutunda partikül şeklinde doğada var olmaya devam edecekler ve mikroorganizmalardan başlayarak insana doğru giden besin zincirinde risk oluşturacaklar. (DHA)