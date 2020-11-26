Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı

Mersin'de ellerinde bulunan demir sarı çakmağı, yaşlı bir adama külçe altın diye satan iki kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılardan birinin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Mersin’de 3 bin 700 liraya satın aldığı külçe altının, altın görünümlü çakmak olduğunu fark eden 65 yaşındaki H.K., durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izledi. Şahısların daha önce de benzer olaylardan suç kayıtları bulunan M.Ç. ve M.Ş.Ç kardeşler olduğunu tespit edildi. İki kardeş gözaltına aldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Şüphelilerden M.Ş.Ç.’nin 2 ay önce de sarı jelatinle sardığı mermeri, külçe altın diye sattığı, cezaevinden de izinli çıktığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslara, ev hapsi verildi. (İHA)