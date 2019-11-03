Cezaevlerinde kitap seferberliği başladı

16 MİLYON KİTABA ERİŞİM

Bakan Abdulhamit Gül'ün girişimi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphanelerde bulunan 16 milyon kitabın, ödünç olarak cezaevlerine gönderilmesi kararlaştırıldı. Cezaevlerine belli günlerde kabul edilen kitaplar için de esneklik sağlanması kararlaştırıldı. Artık dini bayramlar, yılbaşı ve mahkumun doğum günü dışında gönderilen kitaplar da kabul edilecek. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi veren Ceza Tevkifevleri, Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, yeni uygulamayı şöyle anlattı.

“Cezaevlerinde toplam 1 milyon kitap var. Geçen yıl bu kitaplardan yararlanma sayısı 1 milyon 200 bin oldu. Yeni uygulama ile hükümlü ve tutuklular, halk kütüphanelerinden de yararlanacak. Kültür Bakanlığı'na bağlı kütüphaneler, hükümlü ve tutukluların ücretsiz erişimine açılacak ve kitap sayısı 16 milyona ulaşacak. Koğuşlarda halk kütüphanesinin kitap listesi olacak. 15 günde bir görevliler talepleri toplayıp kitabı temin edecek.”