Chang Wan-ji ve Hsu Sho-er çamaşırhanede unutulan kıyafetleri giyerek fenomen oldu

Tayvan'da çamaşırhane işleten Chang Wan-ji ve Hsu Sho-er, dükkanlarında unutulan kıyafetleri giyerek poz verdi ve bunları Instagram hesaplarında paylaştı. Çift kısa sürede sosyal medya fenomeni oldu.

Tayvan’ın merkezinde bulunan Wansho Çamaşırhanesi’nin sahipleri Chang Wan-ji (83) ve Hsu Sho-er (84), müşterilerin dükkânda unuttukları kıyafetleri giyip, fotoğraf çektirip, bunları Instagram hesaplarında paylaşmaya başladı. Paylaşımları bir anda ilgi çekince ikisi de dünyaca tanınan sosyal medya fenomenine dönüştü.

Çiftin fotoğraflarını 31 yaşındaki torunları Reef Chang çekti. Chang, dede ve ninesinin corona virüsü salgını sebebiyle işleri durma noktasına geldiğini söyledi. Fotoğrafların 27 Haziran’da açılan sosyal medya hesabından yayınlanmaya başlanmasından çiftin takipçi sayısı kısa süre sonra sayısı 450 bine yaklaştı. Reef Chang yaptığı açıklamada, “Yapacak hiçbir şeyleri yoktu, ne kadar sıkıldıklarını gördüm ve hayatlarını aydınlatmak istedim. Çok fazla yabancının büyükanne ve büyükbabamla ilgileneceği konusunda hiçbir fikrim yoktu” dedi.

