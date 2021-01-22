Chapo için ‘Adalet istiyoruz’ eylemi

Konacık Mahallesi’nde geçen hafta 11 aylık Chapo isimli köpek kamyonetin altında kalarak yaralanmış, köpeğin sahipleri kamyonet sürücüsünün hayvanı bilerek ezdiğini ve köpeği yaralı halde olay yerinde bırakıp gittiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Kamyonet sürücüsü de, kendisinin de bir hayvansever olduğunu ifade edip köpeğin kamyonetin altında kalarak yaralandığını görmediğini söylemiş, ayrıca Chapo isimli köpeğin 20 yaşındaki kızını ısırarak yaraladığını dile getirerek köpeği başıboş bıraktıkları gerekçesiyle aile hakkında zabıta ve emniyete şikayette bulunmuştu.

Konacık Mahalles’'nde Chapo’nun ezildiği yerde basın açıklaması yapan hayvanseverler köpeğin fotoğrafları ve üzerinde “Hayvan öldürmeye teşebbüs eşittir cinayete teşebbüs”, “Onları can sayan yasa yok ama biz varız”, “Chapo için adalet” yazılı dövizler taşıdı. Bazı hayvanseverlerin eyleme köpekleri ile katıldıkları görüldü.

“O HENÜZ BİR ÇOCUKTU VE BİLEREK EZİLDİ”

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu adına Yonca Süner yaptığı açıklamada “Şimdi size soruyoruz: Ona zarar verecek durumda olmayan bir hayvanı, öldürmeye teşebbüs eden kişi, ‘hayvansever’ midir? Bir hayvanı bilerek ve isteyerek üç kez ezen bir kişi normal bir ruh halinde midir? Bir hayvanı bilerek 3 kez ezen bir kişinin bakım ve himayesindeki hayvan da acaba güvende midir? Chapo hala ölüm kalım savaşı veriyor. Organ kayıpları var ve durumu ciddi. Onun bu hale gelmesine bilerek, isteyerek sebep olan kişi kendini haklı göstermek için verdiği ifadesinde ise köpeği görmeyerek ezdiğini söyledi. Oysa ki kamera kayıtları dakika dakika tüm olan biteni, olayların nasıl yaşandığını gözler önüne koyuyor. Gerçeğin böylesine çarpıtılmasından ötürü utanç duyuyoruz. İşte bu yüzden bizler adalet yerini bulana kadar Chapo için haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Köpeğin sahibi Seçil Yılmaz ise hayvanın son durumu hakkında bilgi verdi. Yılmaz, “Son durumu iyi değil. Muhtemelen organ kayıpları mevcut. Ayağı sakat kaldı, bacağı sakat kaldı. Yumurtalıklar komple gitti. Şu anda hala yaşam savaşı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Eylem ve basın açıklamasını yapanlar daha sonra sessizce ayrıldı.