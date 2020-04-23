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Charlize Theron corona virüsü ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı
Charlize Theron corona virüsü ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı
Charlize Theron, Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan corona virüsü ile mücade kapsamında 1 milyon dolar bağışladı...
Yaşam 23 Nisan 2020 - 12:59

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, corona virüsüyle mücadeleye destek olmak için 1 milyon dolar bağışladı. Oscar ödüllü oyuncunun, kendisinin kurduğu The Charlize Theron Africa Outreach Project adlı kuruluş ile ortakları CARE ve Entertainment Industry Foundation aracılığıyla yaptığı bağışın yarısı aile içi şiddetle mücadele eden kuruluşlara, diğer yarısı da annelerin annelik bakım deneyimlerini değerlendirmelerine olanak tanıyan, annelerden annelere destek ulaştırmayı sağlayan Together for Her adlı kuruluşa ulaştırıldı.

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