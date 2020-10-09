Che Guevara’nın 53. ölüm yıl dönümü! İşte Che Guevara’nın sözleri…

Arjantinli devrimci Che Guevara, ölümünün 53'üncü yılında anılıyor. Latin Amerikalı devrimci lider Che Guevara, ölüm yıldönümünde anılıyor. Che Guevara'nın ölüm yıldönümü için Küba başta olmak üzere dünya genelinde anma programları düzenlendi.

Ernesto Che Guevara, 1928 yılında Arjantin’de doğdu. Tıp eğitimi alıp doktor oldu. Daha sonra Marksizm’i benimseyen Che Guevara, 1959 Küba Devrimi’nin önderleri arasında yer aldı. Latin Amerika devrimi için mücadelesine devam eden Che Guevara, 9 Ekim 1967’de Bolivya’da, Bolivya ve CIA tarafından ele geçirilip infaz edildi.

CHE GUEVARA’NIN SÖZLERİ

* Dik dur ve gülümse. Bırak neden gülümsediğini merak etsinler.

* Ne kadar farklı olursa olsun; sana ait olmayana tenezzül etme ve ne kadar basit olursa olsun senin olandan asla vazgeçme.

* Arkamdan konuşmaya devam et. Çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin.

* Kaybetmekten korkma; bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.

* Savaşan, kaybedebilir. Savaşmayan, çoktan kaybetmiştir.

* En önemlisi, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi koruyabilmenizdir. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir.