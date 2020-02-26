Küçük boyutlarına rağmen, chia tohumları önemli besinlerle doludur. Antioksidan bakımından zengin, iyi bir omega-3 yağ asitleri, lif, demir ve kalsiyum kaynağıdır. Peki, Chia tohumu neye iyi geliyor? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Chia tohumları, Orta ve Güney Amerika’dan gelen nane ailesinin bir üyesi olan Salvia hispanica bitkisinin küçük siyah tohumlarıdır. Genellikle siyah veya beyaz renklidirler, iki renk arasında önemli bir besinsel fark yoktur. Kahverengi tohumlar tamamen olgunlaşmamış demektir. Efsaneye göre, antik Aztekler ve Mayalar chia tohumlarını enerji kaynağı olarak kullandılar. Chia tohumları, kardiyovasküler hastalıkları önlemeye, enflamasyonu azaltmaya, sinir sistemini korumaya ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Gelin şimdi chia tohumlarının sağlık için faydalarına daha yakından bakalım… Chia tohumu neye iyi geliyor? Chia tohumunun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

CHİA TOHUMU NEYE İYİ GELİYOR?

Chia tohumunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Lif oranı yüksek gıdalar insanların daha uzun süre tok hissetmelerine yardımcı olur ve genellikle daha düşük kalorilidir. Artan lif alımı ve yüksek lifli beslenmeni kilo kaybına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. 1 çorba kaşığı chia tohumu yaklaşık 5 gram lif içerir ve yüksek seviyelerde omega-3 yağ asitleri ve alfa-linoleik asit, kilo vermek için faydalı olabilir.

* Chia tohumları, esas olarak bitkilerden gelen bir tür omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengindir. İnsan vücudunda, ALA diğer iki omega-3 yağ asidine dönüştürülebilir – eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA). Omega 3 yağ asitleri sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için gereklidir. Kolesterolü düşürür, felç ve kalp krizi riskini azaltır ve kan basıncını düşürürler.

* Chia tohumlarında bulunan sağlığımızı koruyucu antioksidanların oksidatif strese karşı savunma yaptığı bilinmektedir. Bu aslında hücreye zarar veren serbest radikallerin üretimi ile vücudun zararlı etkilerine karşı koyma kabiliyeti arasındaki dengesizliktir. Bu koruma yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur ve beyni korur, çünkü oksidatif stres Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda nedensel bir faktördür.

* Chia tohumları, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve manganez dahil olmak üzere kemik sağlığını geliştiren birkaç temel besin içerir.

* Chia tohumlarındaki omega-3 yağlarının, bitki bazlı bir diyetle tüketildiğinde vücudumuzdaki iltihaplanmaya karşı savaşmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Vücudun genelindeki iltihabı azaltmak hastalığın önlenmesinde en temel faktördür ve chia tohumları bunun için yardımcı olabilir.

* Chia tohumlarındaki çözünür ve çözünmeyen lif, besin emilimini artırabilir, kolesterolü azaltabilir ve genel sağlığınızı arttıracak kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilecek bağırsak hareketine yardımcı olabilir.

* Chia tohumları sindirim sağlığınızı desteklediğinden, toksinlerden doğal olarak kurtulmanıza yardımcı olurlar. Antienflamatuar özellikleri, hücresel düzeyde meydana gelen hasarı önleme ve onarmalarını sağlar.