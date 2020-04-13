Chia tohumunun içinde hangi vitaminler var? Chia tohumunun faydaları…

Chia tohumunun içinde hangi vitaminler var? Chia tohumunun faydaları…

Salvia hispanica olarak bilinen nane ailesindeki çiçekli bir bitkiden hasat edilen Chia tohumu, küçük boyutlarına rağmen önemli besinlerle doludur. Bu, onları, doygunluk endeksini arttırmaya, kardiyovasküler hastalıkları önlemeye, enflamasyonu azaltmaya, sinir sistemini korumaya ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olmaları için inanılmaz bir fonksiyonel gıda yapar. Aynı zamanda doğal bir müshil olarak kullanılır. Şimdi, chia tohumunun içinde hangi vitaminler var? Chia tohumunun faydaları hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

Zengin protein, yağ ve lif içeriği sayesinde chia tohumu genellikle yulaf ezmesi, yoğurt, salata, smoothie ve meyve karışımları gibi gıdalara katılarak tüketilir. Adını maya dilindeki enerji kelimesinden alan chia tohumu, nane ailesine ait bir bitki türünün tohumudur. Genellikle siyah veya beyaz renklidirler, iki renk arasında önemli bir besinsel fark yoktur. Kahverengi tohumlar tamamen olgunlaşmamış demektir. Aslında, “chia” “güç” için kullanılan eski Maya kelimesidir. Peki, Chia tohumunun içinde hangi vitaminler var? Chia tohumunun faydaları hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

CHİA TOHUMUNUN BAŞLICA FAYDALARI

– Vücudun iltihapla mücadelesinde yardımcıdır.

– Chia tohumlarındaki çözünür ve çözünmeyen lif, besin emilimini artırır, kolesterolü azaltabilir.

– Kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

– Chia tohumu yüksek oranda lif içerir ve bu da sizi daha tok tutarak kilo vermenizi kolaylaştırır.

– Antioksidan içeriği ile vücudu kansere ve yaşlanmaya karşı korur.

– Chia tohumu Omega-3 yağ asitleri bakımından çok zengindir. Omega 3 yağ asitleri sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için gereklidir.

– İçeriğindeki antioksidanlar serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarına karşı koruyucudur.

– İçeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi birçok mineral kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

– Yüksek antioksidan, lif ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde kardiyovasküler hastalıklarda riski azaltır.

CHİA TOHUMUNUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 gram chia tohumunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Kalori: 485 kcal

Lif: 10.6 g

Karbonhidrat: 42 g

Protein: 4.4 g

Kalsiyum: 17 mg

Manganez: 0.6

Fosfor: 265 mg

Potasyum: 44.8 mg

Sodyum: 5.3 mg

Çinko: 1 mg

Bakır: 0.1 mg

Toplam omega-3 yağ asitleri: 4915 mg

Toplam omega-6 yağ asitleri: 1620 mg