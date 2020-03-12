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Chiara Ferragni İtalya’da corona virüsünün hızla arttığını, böyle giderse hasta seçmeye başlanacağını belirtti
Chiara Ferragni İtalya’da corona virüsünün hızla arttığını, böyle giderse hasta seçmeye başlanacağını belirtti
Chiara Ferragni, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, İtalya'da durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi. Ünlü fenomen "Hasta sayısı yavaşlamazsa, hastaları klinik durumlarına göre seçmeye başlamak zorunda kalacaklar" dedi.
Yaşam 12 Mart 2020 - 10:44

Ünlü sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni, Instagram hesabından dün bir açıklama yaptı. 3 Nisan’a kadar evlerinden dışarıya çıkmayacaklarını ve karantinaya alındıklarını belirten Ferragni, İtalya’da işlerin hiç iyi gitmediğini, virüsün hızla yayılmaya devam ederse, hastanelerde tedavi için hasta seçimi yapmak zorunda kalınabileceğini yazdı ve 18.7 milyon takipçisine yaşadıkları süreci anlattı.

Ferragni “Bu İtalya’daki durumu açıkça anlamayan yabancı takipçilerime bir açıklamadır: Durum çok kötü. 10 binden fazla hasta var. 600’den fazla ölüm, 5000’den fazla insan hastanede ve kötü durumda. Hastaneler böyle bir şeye hazırlıklı değil, doktor ve hemşireler ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama hasta sayısı düşmezse, yaş ve kurtulma ihtimallerine göre hasta seçmeye başlamak zorunda kalacaklar” dedi.
 

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Eşi şarkıcı Fedez ile Milano’daki bir hastaneye 3.3 milyon euro para yardımında bulunan ve yardım toplayan Chiara, herkese çağrıda bulundu: “Hala yapılması gereken çok şey var. Devlet, virüsün daha da yayılmasını önlemek için 3 Nisan’a kadar sokağa çıkma yasağı getirdi. Şu anda hepimiz karantinada yaşıyoruz. Bu yüzden, lütfen farkındalığa başlayın ve bunun yaygın bir grip olmadığını ve hepimiz için çok daha tehlikeli olduğunu anlayın. Bu kritik zamanda mümkün olduğunca sağlıklı kalın ve yapabilirseniz İtalya’ya yardım etmelerini sağlayın…”

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