CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar: Binlerce yıllık tarihin yok oluşunu hüzünlü bir şekilde izliyoruz

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Ilısu Barajı'nın yapımı nedeniyle, birçok köy sular altında kaldı. Hasankeyf’te bir tarihin yok edildiğini yüzlerce tarihi ev ve mağaranın sular altında bırakıldığını belirten CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, "AKP zihniyeti tarihe karşı önem vermediği için binlerce yıllık bir tarihin yok oluşunu hüzünlü bir şekilde izliyoruz” dedi.

Vatandaşların, sivil toplum kuruşların ve siyasi parti temsilcilerinin tüm çabalarına rağmen yapımından vazgeçirilemeyen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) projesi kapsamında yapılan Ilısu Barajı 12 bin yıllık tarihi olan Hasankeyf kentini yutmaya başladı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Hasankeyf'in yeni halini sosyal medyada gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Ilısu Barajı’nın yapım sürecinden bu yana kadar tarihe sahip çıkmak için her kesimden verilen tepkilere karşı yetkililerin duyarsız kaldığını belirten CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, “Bu süreçte sivil toplum kuruluşları olsun, vatandaşlar olsun, muhalefet temsilcileri olsun o bölgede ciddi eylemler yaptılar ama karşılığında sert müdahale gördüler” diye konuştu.

“YÜZLERCE İNSAN SULAR ALTINDA KALAN EVLERİNİN BEDELLERİNİ ALAMADI”

Ilısu Barajı’nın bölgedeki insanlara bir yarar sağlamadığı gibi vatandaşların evlerini de sular altında bıraktığını hatırlatan CHP İl Başkanı Yaşar şöyle konuştu:

* Hasankeyf'te yapılan betonlaşmayla ilgili genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz buraya gelerek açıklamalar yaptı vatandaşların yaşadıkları mağduriyetleri dinledi. Hasankeyf'te bir tarih yok edildi yüzlerce tarihi evler ve mağaralar sular altında bırakıldı. Bu barajın orada yapılması bölgedeki insanlara bir yarar sağlamadı. Hasankeyf'teki tarihi yerleri korumak için yıllar öncesinde yüzlerce insan oraya yerleşmiş, hiçbir yerde bulunmayan o tarihi kültürü dışarıdan gelip ziyaret ediyor geçmişe tanıklık ediyorlardı.

* Yaz aylarında yerli yabancı turist kalabalığından adım atılamıyordu bölgemizin en cazibe merkezi olan Hasankeyf'in sular altında kalmamasına karşı gerek muhalefetin gerekse vatandaşların uyarılarını dikkate almadı ve bir kişinin talimatıyla o güzel yer sular altında kaldı. Baraj suyunun yükselmesiyle binlerce insanın evi sular altında kaldı bununla beraber bazı insanlara kamulaştırma bedelleri verildi ama burada da kamulaştırma bedelinden büyük arazi sahipleri faydalandı. Ama sadece bir eve sahip olan yüzlerce aile sular altında kalan evlerinin bedelini alamadılar.

* Bu konuda mağdur olan vatandaşlarımızla genel başkan yardımcımız Gülizar Biçer Karaca'da görüşmüştü. Sonrasında genel başkan yardımcımız buradaki kişilerin kamulaştırma bedelleri konusunda mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda kanun teklifi vermişti. Ama maalesef iktidar bu soruna bir çözüm bulmadı.

“BATMANLILAR AKP'YE SANDIKTA GEREKEN CEVABI VERECEKTİR”

AKP'nin bölgedeki tarihe bir önem vermediğini dile getiren Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

* Bölgedeki vatandaşlar barajdan dolayı yaşadıkları mağduriyetten dolayı tepkileri sürüyor ama tepkileri de bir karşılık bulmuyor iktidar bu tepkileri duymamazlıktan, görmemezlikten geliyor. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları olsun, vatandaşlar olsun, muhalefet temsilcileri olsun o bölgede ciddi eylemler yaptılar ama eylemcilere sert müdahale gördüler.

* Son olarak şunu tekrardan belirmek isterim ki Hasankeyf'te bir tarih yıkılarak yok edildi bu yapılmaması gereken bir durumdu oradaki tarihi yaşatmamız gerekirken AKP zihniyeti tarihe karşı önem vermediği için binlerce yıllık bir tarihin yok oluşunu hüzünlü bir şekilde izliyoruz. Umarım, Batmalılar önümüzdeki seçimlerde bu kişilere karşı sandıkta gereken cevabı verir.