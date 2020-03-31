CHP İstanbul’dan 65 yaş üzeri vatandaşlara moral telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'da yaşayan yaklaşık 450 bin 65 yaş ve üzeri vatandaş için sosyal dayanışma çalışmalarını artırdı. İstanbul'un 39 ilçesinde kapsamlı bir çalışma yapan CHP, 65 yaş üzeri vatandaşların en yoğun yaşadığı ilçelerden başlayarak tüm ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerine başladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı bu çalışmasını Twitter hesabından duyurarak, bir de video yayınladı.

65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLÇELER TESPİT EDİLDİ

Bir rapor hazırlayan CHP, İstanbul'da ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaş sayısı 443 bin 277 olduğunu, 65 yaş ve üstü vatandaşların en yoğun yaşadığı ilçeler 49 bin 379 kişi ile Kadıköy; 23 bin 366 kişi ile Üsküdar; 18 bin 742 ile Fatih olduğunu, en az olduğu ilçeler ise Adalar, Sultanbeyli ve Arnavutköy olduğunu tespit etti. Ayrıca bu çalışma ile, İstanbul'da hem 65 yaş üzeri hem de fiziksel engelli olan 5 bin 629 kişinin yaşadığı belirlendi.

CHP İstanbul ilçe örgütleri, hazırlanan çalışma doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşları telefonla tek tek arayarak hem bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor hem de uzun süredir evden çıkmayan vatandaşlarla sohbet edip moral veriyor.