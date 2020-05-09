CHP ve İYİ Partili milletvekilleri JES Santrallerini birlikte protesto etti

Aydın Nazilli’de, özel bir şirket tarafından başlanan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) çalışmaları CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin de katılımıyla protesto edildi. Yapılan açıklamalarda Aydın’ın Jeotermaller yüzünden hava kalitesinin en düşük il unvanını aldığı belirtilerek, ”İlde dolaşım yolu hastalıklarının yüzde 48, kanser vakaları yüzde 17, solunum yolu hastalıkları yüzde 12 arttı” denildi.

Aydın'ın hemen tüm ilçelerinde art arda açılan veya açılma hazırlığı süren Jeotermal kuyular ile Jeotermal Enerji Santralleri (JES) tepkilerin odağı olmaya devam ediyor. Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesindeki JES çalışmalarını protesto etmek için sondaj çalışmasına başlanan işletme önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP, İYİ ve Demokrat Parti ilçe Başkanları, STK temsilcileri ve çevreciler katıldı.

“HAVA KALİTESİ EN DÜŞÜK İL”

Basın açıklamasını yapan avukat Halil Şakar, bölgede kanser ve solunum yolu hastalıklarının artığını belirterek “Aydın'da JES’ler ekolojik dengeyi bozdu. Bölgedeki zeytin ve incir ağaçları hızla kuruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalitesi izleme istasyonlarının raporlarına göre, Türkiye’de hava kalitesi en düşük il ne yazık ki Aydın oldu. Aydın'da yapılan bir incelemede dolaşım yolu hastalıklarının yüzde 48, kanser vakalarının yüzde 17, solunum yolu hastalıklarının yüzde 12 arttığı tespit edildi. Artık bu çevre katliamına dur demek istiyoruz ”dedi şeklinde konuştu.

“JES'LER ANTİK KENTLERİ ÇOK SEVİYOR”

JES’ler için binlerce incir ve zeytin ağacının kökleriyle söküldüğünü söyleyen CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül'de tepkisini “Bir tarafta evler, yaşam yerleri, birinci sınıf tarım arazileri, bir tarafta Mastaura Antik Kenti. JES'ler antik kentleri çok seviyor. Karacasu Afrodisyas civarında 11 kuyu için çalışmalara başladı. Hukuka, yargıya, yaşam hakkına saygısı olmayan JES lobisi Aydın'ı merkez kabul etti. Aydın'da şu anda Anayasanın ilgili maddeleri ihlal ediliyor. Yasalar bir tarafta bırakılarak fırsatçılık yapılıyor. Vatandaşa evde kal, ama JES'cilere devam deniyor” şeklinde gösterdi.

“MİLLİ ENERJİ DEĞİL, MİLLİ TAHRİBAT”

İyi Parti Aydın Milletvektili Aydın Adnan Sezgin'de, Aydın'ın bereketli topraklarının harcanmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi;”Biz koronavirüsle mücadele ederken, iktidar ve JES işletmeleri bu fırsatı değerlendirip talana başladı. Aydın'ın bütünü kocaman bir JES makinesine dönüştürülmek isteniyor. Aydın'ın verimli arazilerinin geleceğinin feda edilmesine hayır diyoruz. Bu milli enerji değil, milli tahribattır.”

RUHSATLARI BELEDİYE VERMİYOR

Jeotermal arama ruhsatlarını belediyelerin vermediğini hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yasalarda değişiklik yapılmamış, bizim yetkilerimiz çeşitli bakanlıklara devredilmemiş olsaydı bunların gereklerini rahatlıkla yerine getirebilirdik” diyerek, belediye ile ilgili izinlere sıra geldiğinde çevre ve insan odaklı bütün değerlendirmeleri göz önünde bulunduracaklarını söyledi.