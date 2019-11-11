CHP’den flaş teklif: O ölümler araştırılsın

ANKARA-SÖZCÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba son günlerde artan toplu intihar vakalarının araştırılması için Meclis araştırma önergesi verdi. Ağbaba, intiharların ana nedeninin geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu savunarak, konunun sosyal bir sorun haline dönüştüğüne dikkat çekti.

Ağbaba ‘'Ekonomide yaşanan durgunluğun en bariz sonucu olan geçim sıkıntısı, Türkiye toplumunda önü alınamayan derin bir travmaya sebep olmuştur. İntiharlar, yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarından kaynaklanmaktadır'' dedi.

4 BİN 418 KİŞİ

TÜİK'in yayımladığı verilere göre AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılıyla 2018 yılı arasında 4 bin 481 kişinin yaşamına son verdiğine dikkat çeken Ağbaba, iktidarın ekonomide yaşanan durgunluğu ve kriz koşullarını görmezden geldiğini ve vatandaşların çaresizlik içerisinde yaşamlarına son verdiğini savundu. Ağbaba ‘'Toplu intihar vakalarının araştırılması ve bu olayların geçim sıkıntısı ve diğer ekonomik sorunlar ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması gerektiğini'' de belirtti.