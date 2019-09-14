CHP’den Hasankeyf için çağrı: UNESCO başvurusu yapılmalı

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, UNESCO'nun Dünya Miras Listesine alınması için belirlenen 10 kriterinden 9'una sahip olan Hasankeyf'in Dünya Miras Listesine alınması için Kültür Bakanlığı'nın UNESCO'ya başvurması için çağrıda bulundu.

Deniz AYHAN

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Parti Meclisi üyesi Pınar Uzun, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Hasankeyf İlçe Başkanı Orhan Bekiroğlu, il ve ilçe örgütü üyeleri ile birlikte Hasankeyf'te incelemelerde bulundu.

Hasankeyt'te açıklama yapan Karaca, Hasankeyf'in sular altında bırakılacak olmasıyla, alandan taşınan tarihi yapıların (7 tarihi eser) yeni yerlerinde tarihinden koparılmış birer varlık olmaktan öteye gidemeyeceğini belirtti.

12 BİN YILLIK TARİH SU ALTINDA KALACAK

Karaca; ‘'CHP olarak bu sokaklarda inceleme yaparken içimiz acıyor. Ilısu barajının alternatif olarak yapılabileceği birçok alan vardı, maalesef bu alanlar yok sayıldı, bir inat ve rant uğruna bugün 12 bin yıllık geçmiş sulara gömülme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı. Bu baraj sadece tarihimize ihanet değil, aynı zamanda bu bölgenin 1. derece deprem kuşağı olmasından dolayı ilerde daha vahim sonuçları getirebileceği bir gerçektir. Hiç bir tarihi eser bulunduğu ve temsil ettiği geçmişten kopartılarak, yeni yerde aynı duyguyu ve aynı tarihi ruhu vermeyecektir” dedi.

UNESCO'NUN 10 KRİTERİNDEN 9'UNU TAŞIYAN YER

Karaca, UNESCO’nun Dünya Miras Listesine alınması için belirlenen 10 kriterden 9’una sahip olan Hasankeyf’in Dünya Miras Listesine alınması için Kültür Bakanlığı’nın UNESCO’ya başvurması için çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Dünyada, UNESCO’nun Dünya Miras Listesine alınması için belirlenen 10 kriterden 9’una sahip olan Hasankeyf’in Dünya Miras Listesine alınması için Kültür Bakanlığı’nın UNESCO’ya başvurması gerekiyor. Buradan, hep birlikte çok geç olmadan, 12 bin yıllık tarih sular altına gömülmeden Kültür Bakanlığı’na çağrı yapıyoruz. Hasankeyf bütün Türkiye’nin ve dünyanın ortak insanlık mirasıdır. Hasankeyf’e sahip çıkmak siyasi bir mesele değil, dünya tarihine sahip çıkmaktır. Gelin Hasankeyf’i hep birlikte kurtaralım’

Karaca, tüm yurttaşlara, STK ve siyasi partilere “CİMER üzerinden veya faks, e-posta gibi araçlarla Kültür Bakanlığı'na bu sorumluluğunu yerine getirmesi için başvuralım” çağrısını yaptı.