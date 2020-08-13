CHP’li belediyenin temizlik uyarısı sosyal medyayı salladı

Samsun’un Atakum ilçesinin CHP’li Belediyesi, sıcaklardan bunalan vatandaşların akın ettiği sahili kirletenleri sosyal medya hesabından ilginç bir şekilde uyardı. Belediye, M.Ö. önce yaşayan insan ile 2020 yılında yaşayan insanları karşılaştırarak, “Sahilimizi bu hale getirenlerin atasını bulduk” diye yazdı. Belediye Başkanı Cemil Deveci, sahillerin herkesin bulmak istediği gibi bırakmasını istedi.

Karadeniz Bölgesinin en son sahiline be en çok mavi bayraklı plajına sahip olan Atakum ilçesi, özellikle yaz mevsiminde gece gündüz insanların ilgisini çekiyor. Gündüz denize giren vatandaşlar gece de sahil kenarında spor yapıp, banklarda oturuyor. Ancak bu sırada yiyip içtiklerini çöp tenekesi yerine yerlere atan vatandaşlara da CHP'li belediye ilginç bir tepki verdi.

SAHİLİ KİRLETENLERİN ATASINI BULDUK

Belediye ait sosyal medya hesaplarında, M.Ö. 129 yılında yaşayan ve çevresini kirleten bir insan figürü ile 2020 yılında oturma bankının çevresine atılan çöplerin yer aldığı fotoğraflar paylaşarak, “Sahilimizi bu hale getirenlerin atasını bulduk. Konuştuk, güzel güzel anlattık. Hallettik sandık ama halledememişiz. Kalbimiz kırık.” diye yazdı.

SAHİLLER HEPİMİZİN

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, sahillerin herkese ait ortak alanlar olduğunu söyleyerek vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi. Deveci, “Karadeniz bölgesinin en uzun ve en güzel sahiline sahibiz. Ama buraya gelen bazı vatandaşlarımız bu güzel sahilimize gerekli önemi vermiyor. Banklarda veya kumsalda oturup sohbet ediyorlar. Bu sırada çöpleri de etrafa atıyorlar. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren temizlik işlerine çok önem veriyoruz. Halkımızdan da bize destek olmasını bekliyoruz. Herkes kapısının önünü temiz tutarsa çevremiz de temiz olur. Vatandaşlarımızdan sahillerimizi bulmak istedikleri gibi bırakmalarını istiyorum. Bu görselle insanların dikkatini çekmek için hazırlanmış ve sosyal bir mesaj verilmiştir” dedi.