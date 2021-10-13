CHP’li Büyükerşen’in torunu olimpiyat yolunda dünya şampiyonasında ter dökecek

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in torunu aynı zamanda AKUT Spor Kulübü sporcusu olan Yağmur Tuna ile aynı kulübün sporcusu olan arkadaşları Derin Deniz Sorguç ve Derin Cem Baba, İtalya Torre Grande’de 11 Ekim tarihinde başlayan ve 17 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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Uçurtma yardımıyla rüzgar gücü ile su üzerinde bireysel olarak yapılan en hızlı spor dalı olarak kabul edilen Formula Kite, 2024 yılında Fransa'da gerçekleşecek Olimpiyatlarda yer alacak. Yarışmaya Türkiye’den de AKUT Spor Kulübü sporcusu olan Yağmur Tuna, Derin Deniz Sorguç ve Derin Cem Baba katılıyor. Türkiye Yelken Federasyonu bünyesindeki Formula Kite branşı U-19 kategorisindeki sporcuların, son altı aydır günde yaklaşık 85 kilometre antrenman yaparak bu şampiyonaya hazırlandıkları öğrenildi.