CHP’li Girgin: Marmaris’te köylü lehine verilen Osmanlı tapu kararları iptal ediliyor

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Marmaris'teki Osmanlı tapuları hakkındaki köylü aleyhindeki kararları sordu. Girgin “Köylülerin 70 yıllık mücadelesi sonucu köylü lehine kararlar elde edildi. Şimdi Yargıtay bu kararları yok sayarak, yeni karar kurulmasını istiyor. Bunun nedenleri araştırılmalıdır” dedi.

KÖYLÜLER 70 YILLIK MÜCADELEYLE KAZANDILAR

Köylülerin 70 yıl süren davalar sonunda haklılıkları ortaya çıkarak davaları kazanıp tapularını almalarına rağmen bu kararların neden değiştirildiğinin açıklanmasını isteyen Girgin, konu hakkında şu bilgileri verdi: Muğla'nı Marmaris ilçesinin eski köyleri, şimdinin Çamlı, Hisarönü, Yeşilbelde, Karaca Mahalleleri ile Küfre, Yedi Adalar ve Bördübet Mevkileri de dahil olmak üzere taşınmazların tamamının Osmanlı'dan beri kendisine ait olduğunu iddia eden Şerif Efendi Ailesi tüm köylülere dava açmıştı. Davalar 1950'li yıllarda başlamış, halen sürmektedir. Bu demektir ki, köylülerin 70 yıllık mücadelesi var. Marmaris Kadastro Mahkemesi'nin elde ettiği Örnek Karar'a göre 3 bin 500 dosyadan köylü lehine karar verilmişti. Ancak Yargıtay 2012'den beri bu örnek kararı yok sayıyor.

BU KARAR YOK SAYILAMAZ

Yargıtay'ın yeni bir örnek karar verilmesini istemesinin nedenini soran Girgin, “Marmaris Kadastro Mahkemesi'nin 1996/11 Esas, 2001/16 Karar sayılı örnek dosyasında verilen kararın mahkemenin yüzde 90 kararında örnek alınmasına rağmen bu gün yok sayılmasının sebeplerinin araştırılması gerekir” dedi.

MAHKEMELERE GİTMEKTEN, HARÇ ÖDEMEKTEN YILDI

Girgin davaya konu alan hakkında, “Osmanlı tapusuna dayanarak dava yoluna gidenler 290 bin dönüm üstünde hak iddia etmişti. Davada, Osmanlı tapu kaydının gerçek manada tapu kaydı olmadığı, ayrıca miktarının da ormanlara işaret eden 14 bin dönüm olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu süreçte köylülerimiz mahkemelere gitmekten, harç ve keşif gideri ödemekten yılmıştır” diye konuştu. Girgin hukuki süreci şöyle özetledi: Marmaris Kadastro Mahkemesi'nin 2001 yılında köylülerimiz lehine aldığı karar, Yargıtay 7.Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın onama kararı ile kesin olarak karara bağlanmıştı. Ancak şimdi Yargıtay, aleyhe bozduğu davalardan birini kılavuz seçerek köylü aleyhine karar veriyor. Yargıtay'ın önceki onama kararına rağmen köylüler lehine kararı yok saymasının sebeplerinin araştırılması gerekir.

ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Girgin sözlerini Adalet Bakanlığı'na, “Cumhuriyet tapusu iptal edilmeye başlanan 3 bin 500 ailenin ve 10 binden fazla köylünün tepkisine Adalet Bakanlığı kayıtsız kalmamalı. Türkiye eğer gerçekten bir hukuk devletiyse, Cumhuriyetin tapularına mutlaka sahip çıkılmalı, mahkemelerin çelişkili kararları üzerinde durulmalı ve bu hukuk cinayeti derhal çözülmelidir. Adalet Bakanlığı yıllardır süren ve 10 bin köylüyü ilgilendiren bu konuyla ilgili bir araştırma yapmalıdır” şeklinde çağrısı yaptı.